Maszyna do samobójstw, czyli ponury śpiulkolot legalny w Szwajcarii

Oto Sarco Pod.

Eutanazją nazywamy pozbawienie życia osoby nieuleczalnie chorej lub cierpiącej na życzenie jej lub jej najbliższej rodziny. Eutanazja jest legalna w niektórych krajach, w tym w Szwajcarii. Legalne samobójstwo wkroczy wkrótce na zupełnie nowy poziom za sprawą specjalnych maszyn, których użycie zalegalizowali właśnie Szwajcarzy.Wydrukowana w 3D kapsuła samobójcza, która ma na celu uproszczenie procesu wspomaganych samobójstw, zaliczyła właśnie w Szwajcarii pozytywną ocenę prawną. Futurystyczny gadżet o nazwie Sarco Pod będzie gotowy do eksploatacji już w przyszłym roku. Sprzęt ten został opracowany przez międzynarodową organizację non-profit Exit International z siedzibą w Australii.Maszynę Sarco można obsługiwać od wewnątrz. Działa ona poprzez obniżenie poziomu tlenu w kapsule do poziomu poniżej krytycznego. Proces uśmiercania "pasażera" trwa mniej niż minutę, a śmierć następuje w wyniku niedotlenienia i hipokapnii, co ma na celu zapewnienie umierającemu względnie spokojnej i bezbolesnej śmierci.

Krytyka Sarco Pod

Źródło: Exit InternationalKapsuła samobójców (czy to także śpiulkolot ?) jest dziełem dr Philipa Nitschke, zwanego "Doktorem Śmierć", który pełni funkcję dyrektora w organizacji non-profit Exit International.Polscy internauci mają jednoznaczne skojarzenia. | Źródło: InternetWspomagane samobójstwo jest legalne w Szwajcarii. W 2020 roku z usług organizacji eutanazyjnych Dignitas i Exit (nie ma powiązania z Exit International) skorzystało około 1300 osób. Obie firmy stosują przyjmowany do spożycia płynny lek barbituranowy, celem wywołania głębokiej śpiączki w ciągu dwóch do pięciu minut, po której następuje śmierć.Źródło: Exit InternationalMaszyna do samobójstw wywołała falę krytyki m.in. ze względu na swój futurystyczny wygląd, który zdaniem niektórych upiększa samobójstwo. Krytykowana była także aplikacja do uruchomienia w goglach wirtualnej rzeczywistości, która pozwala ludziom "doświadczyć własnej wirtualnej śmierci" w Sarco Pod. Została ona po raz pierwszy zaprezentowana w kościele Westerkerk w Amsterdamie na targach Funeral Expo 2018, wywołując zgorszenie duchownych.Hm, chyba gdzieś już to widziałem... Ach, wiem. Istnienie takich maszyn przewidziano w serialu Futurama. Sami zobaczcie.Źródło: Exit International