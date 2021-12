Powstaje czarna skrzynka Ziemi. Earth Black Box ma być niezniszczalna

Dyski już nagrywają kluczowe dane.

Earth Black Box - czarna skrzynka Ziemi

"Czarna skrzynka Ziemi będzie rejestrować każdy krok, jaki podejmiemy w kierunku ewentualnej katastrofy. Setki zestawów danych, pomiarów i interakcji związanych ze stanem naszej planety będą gromadzone i bezpiecznie przechowywane dla przyszłych pokoleń"

Czarna skrzynka Ziemi już nagrywa

Czarna skrzynka to potoczna nazwa dla rejestratora parametrów lotu w samolotach lub jazdy w samochodach, która w razie kolizji lub wypadku ma pomóc odtworzyć ich przebieg i wykryć ewentualne nieprawidłowości w działaniu pojazdów. A co byście powiedzieli, gdybyście się dowiedzieli, że naukowcy i inżynierowie tworzą czarną skrzynką dla... Ziemi? Earth Black Box to ambitny projekt realizowany w najmniejszym z australijskich stanów, Tasmanii.Projekt o nazwie Earth's Black Box zakłada stworzenie stalowej instalacji o wymiarach 10 x 4 x 3 metry i ścianach o grubości 7,5 centymetra, która zostanie wypełniona nośnikami danych zasilanymi przez panele słoneczne. Na każdym z nich w czasie rzeczywistym będą pobierane z Internetu i zapisywane dane naukowe oraz analizy, dotyczące najpoważniejszych problemów, z jakimi boryka się w danym momencie ludzka cywilizacja.Informacje związane ze zmianą klimatu, wymieraniem gatunków, zanieczyszczeniem środowiska i wpływem różnych czynników na zdrowie ludzkie będą zapisywane wewnątrz monolitycznej struktury po to, aby przyszłe pokolenia (lub przybysze spoza planety) w razie upadku naszej cywilizacji mogły dowiedzieć się, na czym polegały jej błędy.- czytamy.Gdy czarna skrzynka zostanie oficjalnie uruchomiona, rosnąca baza danych będzie dostępna za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. Plan jest taki, że ludzie przebywający w pobliżu struktury będą mogli również łączyć się z nią w jakiś sposób bezpośrednio, w sposób bezprzewodowy.Niezniszczalna czarna skrzynka Ziemi ma zostać zbudowana na granitowej równinie na zachodnim wybrzeżu Tasmanii w Australii na początku 2022 roku. Wyzwanie to jest projektem niekomercyjnym. Budowa konstrukcji rozpocznie się dopiero w połowie przyszłego roku, ale dyski już teraz rozpoczęły nagrywanie, począwszy od konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow w listopadzie tego roku.Źródło: Earth Black Box