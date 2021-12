Aparat wielkości ziarnka soli wykonuje niesamowite zdjęcia

Trudno uwierzyć, że to faktycznie aparat fotograficzny.

Mikroaparat o zaskakujących możliwościach

To niesamowite, jak szybko rozwija się technologia fotografii. Naukowcy opracowują coraz to mniejsze i mniejsze aparaty fotograficzne. Co więcej, te maleńkie aparaty są w stanie robić coraz lepsze zdjęcia. Doskonale udowadnia to najnowszy miniaturowy aparat fotograficzny, opracowany przez badaczy ze Stanów Zjednoczonych.Za sprawą zastosowania technologii tak zwanej metapowierzchni (ang. metasurface), wspomniany aparat potrafi rejestrować kolorowe zdjęcia o jakości porównywalnej do jakości zdjęć wykonywanych za pośrednictwem konwencjonalnych obiektywów, około pół miliona razy większych niż ten konkretny aparat. To niewielkie urządzenie może znaleźć wiele zastosowań, na przykład w medycynie czy robotyce.W omawianym aparacie wspomniana metapowierzchnia zastępuje stosowane zwykle plastikowe lub szklane zakrzywione soczewki. Szerokość tego materiału wynosi zaledwie pół milimetra, a jest on pokryty 1 600 000 cylindrycznych słupków. Każdy z tych słupków został zaprojektowany tak, aby jak najlepiej uchwycić to, co znajduje się przed kamerą.Co ciekawe, miniaturowy aparat nie byłby w stanie robić tak szczegółowych zdjęć, gdyby nie sztuczna inteligencja. Jego algorytmy wykorzystują techniki uczenia maszynowego, aby redukować rozmycia i inne zniekształcenia, które z reguły pojawiają się w przypadku kamer o tym rozmiarze. Te algorytmy mogą być wykorzystywane jednak nie tylko do poprawiania jakości obrazów, ale również automatycznego wykrywania obiektów, których kamera poszukuje – na przykład śladów choroby w ludzkim ciele.