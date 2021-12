SMS świętuje 29. urodziny. Kiedy ostatnio z niego korzystałeś?

Ostrzegamy.

Pierwszy SMS

Ile znaków w SMSie?

Stało się. 3 grudnia 2021 roku świętowaliśmy 29. urodziny SMS-ów, czyli krótkich wiadomości tekstowych (ang. Short Message Service). Dziś mocno zapomniana już usługa przesyłania "esemesów" kiedyś cieszyła się gigantyczną popularnością. Czym jest SMS, skąd się wziął i dlaczego dziś SMS-y odeszły w cień?Pierwszy w historii SMS został wysłany 3 grudnia 1992 roku z Wielkiej Brytanii. Na treść pierwszego SMS-a nadanego przez Neila Papwortha, pracownika Vodafone, składały się życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, wysłane jego kolegom z pracy. Wiadomości tekstowe pierwotnie wykorzystywane były do komunikacji jednostronnej.Pierwsze SMS-y wykorzystywali przede wszystkim operatorzy sieci. Za ich pomocą informowało się konsumentów o awariach, zmianach w cennikach i innych ważnych wydarzeniach. Pierwotnie SMS-ów nie dało się nawet wysyłać pomiędzy sieciami. Prawdziwy boom na SMS-y nastał, gdy zainteresowali się nimi nastolatkowie.Standardowy SMS liczył sobie maksymalnie 160 znaków w kodowaniu 7-bitowym. Nie zawierał polskich znaków. Dodanie polskiej litery zmieniało kodowanie na 8-bitowe i skraca długość wiadomości do 140 znaków. Z czasem nowe telefony wykorzystywały kodowanie 16-bitowe (UCS-2), przez co zastosowanie polskiego znaku zmniejszało długość wiadomości do zaledwie 70 znaków.