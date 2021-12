Amerykanie blokują przejęcie ARM przez NVIDIA

Można się było tego spodziewać.

FTC blokuje przejęcie ARM przez NVIDIA

We wrześniu ubiegłego roku świat obiegła informacja o tym, że NVIDIA kupuje ARM . Znany producent kart graficznych wyłożył na stół kwotę 40 miliardów dolarów, odpowiadającą mniej więcej 160 miliardom złotych. Wygląda na to, że sprawa przejęcia podmiotu od japońskiego Softbanku jest zagrożona. Na drodze do finalizacji transakcji stanęła amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC).FTC ogłosiła swój pozew przeciwko finalizacji transakcji w czwartek. Jego głównym powodem są obawy dotyczące zahamowania innowacyjności i konkurencji, jakie miałyby wynikać z przejęcia. Komisja wyraziła zaniepokojenie, że NVIDIA może stłumić innowacje, szczególnie w obszarach takich jak systemy wspomagania kierowców, technologie centrów danych i przetwarzania w chmurze.ARM udziela licencji na swoje projekty chipów firmom technologicznym, które wykorzystują je w urządzeniach takich jak smartfony, tablety i systemy motoryzacyjne. Do klientów ARM należą między innymi Samsung i Apple.Innym potencjalnym problemem jest to, że licencjobiorcy udostępniają ARM krytyczne informacje o swoich produktach, które mogłyby napłynąć do NVIDIA, gdyby ta przejęła ARM. To z kolei może zaszkodzić zaufaniu innych firm do neutralności ARM podczas dzielenia się informacjami o projektach chipów.FTC jednogłośnie głosowała za procedowaniem rozprawy, z procesem administracyjnym wyznaczonym na 9 sierpnia 2022 roku. FTC ściśle współpracuje z innymi agencjami ochrony konkurencji w Wielkiej Brytanii (gdzie ma siedzibę ARM), Japonii (gdzie firma, skąd pochodzi Softbank, właściciel ARM), Korei Południowej i Unii Europejskiej. UE już bada tę umowę.Jak widać sprawa będzie ciągnąć się jeszcze długimi miesiącami.Źródło: FTC