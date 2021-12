Rosjanie i Chińczycy atakują amerykańskie satelity... laserami

Według generała Sił Kosmicznych.





Mocarstwa pokazują siłę ponad Ziemią





fot. Norbert Kowalczyk - Unsplash

Według generała amerykańskich Sił Kosmicznych (Space Force), satelity Stanów Zjednoczonych mają być cały czas atakowane przez Chiny i Rosjan. Generał David Thompson zwraca jednak uwagę, że do ataków ze strony Chin ma dochodzić zdecydowanie najczęściej. Thompson wyraził swoje obawy i zmartwienie związane z pogłębiającymi się problemami w kosmosie.“Jesteśmy obecnie w punkcie, w którym nasze systemy kosmiczne są cały czas zagrożone.” - powiedział Thompson.Dlaczego tak się dzieje?Raporty Pentagonu jawnie pokazują, że Stany Zjednoczone muszą radzić sobie z mniejszymi i większymi atakami na swoją infrastrukturę umieszczoną ponad powierzchnią naszej planety. Zarówno Chińczycy, jak i Rosjanie mają atakować satelity USA za pośrednictwem niekinetycznych broni, takich jak lasery czy zakłócacze częstotliwości radiowych. Thompson przekazał także, że niektóre satelity padają ofiarą cyberataków. W tym przypadku nie poznaliśmy większej ilości szczegółów.Eksperci z całego świata od miesięcy proszą o to, aby nie wykorzystywać broni kinetycznej przeciwko satelitom. Dlaczego? Między innymi dlatego, że zwiększa to ilość kosmicznych śmieci (przez nie cierpi na przykład Międzynarodowa Stacja Kosmiczna). Przez nieuwagę możemy również doprowadzić do tego, że zostaniemy wręcz uwięzieni na swojej planecie.Chińczycy zdają się tym nie przejmować. Kraj rozwija własną alternatywę dla systemu GPS i wysyła co rusz na orbitę satelity wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze. Liczba takich startów jest w ostatnich miesiącach dwukrotnie większa niż w przypadku Stanów Zjednoczonych.Thompson twierdzi, iż Chińczycy rozwijają się w kosmosie w niesamowitym tempie. I raczej nie będą mieli zamiaru zwalniać.Według dowództwa amerykańskich Sił Kosmicznych, w 2020 roku Rosja przeprowadziła oficjalny test broni antysatelitarnej, który zakończył się powodzeniem.Co będzie dalej? Na to pytanie nie da się jeszcze odpowiedzieć. Swoista “walka” w kosmosie zaczyna zapowiadać się bardzo ciekawie...Źródło: Washington Post / fot. Mantissa - Unsplash