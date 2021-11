Prawdziwe 5G w Plusie to same zalety. Sprawdź, dlaczego warto korzystać z sieci nowej generacji

Miliony Polaków w zasięgu.

To nie przyszłość. 5G już teraz staje się standardem

5G w 2021 roku - czy warto?

Źródło: Canva ProObecnie ponad 17 milionów Polaków jest w zasięgu sieci 5G od Plusa. W tym roku liczba stacji bazowych tego operatora obsługujących nowoczesny standard komunikacji sięgnęła ponad 2700 w łącznie ponad 700 miejscowościach. Lista nadajników 5G Plusa znajduje się pod tym adresem - warto ją prześledzić, aby przekonać się, czy znajdujesz się w jej zasięgu . Listę miejscowości w zasięgu 5G od Plusa znajdziesz też na dole tego wpisu.Źródło: PlusSmartfony obsługujące 5G tanieją, podobnie zresztą jak routery 5G, co sprawia, że atutami 5G interesuje się coraz większa liczba Polaków. Operatorzy tacy jak Plus oferują znacznie większe pakiety danych, sięgające nawet 1000 GB na miesiąc. Dużo? W internecie coraz częściej oglądane są treści 4K, więc firmy po prostu dopasowują swoją ofertę do dzisiejszych standardów. Co można zyskać za sprawą przesiadki na 5G?Pierwszy z powodów jest trywialny, a są nim wspomniane wyżej transfery danych. Oglądasz często YouTube oraz serwisy VOD, jak np. Polsat Box Go? Słuchasz muzyki na TIDAL? Szybszy internet sprawi, że treści nie będą się buforowały, a wideo i audio przesyłane będzie w zawsze najwyższej jakości. Większy poziom komfortu i mniej powodów do frustracji z tytułu wiecznego oczekiwania to argumenty dla wielu wystarczające, ale zalet 5G jest więcej.Chyba każdy mieszkaniec dużego miasta doświadczył zjawiska przeciążenia sieci. Występuje ono przeważnie wtedy, gdy na stosunkowo niewielkiej powierzchni znajduje się duża liczba osób pragnących jednocześnie korzystać ze swoich smartfonów, tabletów i innych urządzeń wykorzystujących transfer za pośrednictwem danych pakietowych. Standard 4G pozwala na łączenie się z siecią ok. jednemu milionowi urządzeń na obszarze 500 kilometrów kwadratowych. W przypadku sieci 5G jej pojemność jest znacznie większa. Mając smartfon z 5G szybko wyślesz znajomym zdjęcie lub długie wideo z koncertu. Zapomnisz jednocześnie o wysokich opóźnieniach i gwałtownych spadkach prędkości połączenia.5G jest też zbawieniem dla osób zamieszkujących mniejsze miejscowości, w których internet stacjonarny nie zawsze działa najlepiej i cechuje się niskimi transferami danych i wysokimi opóźnieniami. Stacjonarny Internet 5G w Plusie w ofercie z routerem za sprawą kilku różnych planów do wyboru da się łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb. Internet jest obecnie podstawowym narzędziem do pracy i nauki, więc potrzeba posiadania odpowiedniego łącza jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze strony PlusOperatorzy intensywnie pracują nad rozwojem infrastruktury 5G. Jeśli znajdujesz się w jej zasięgu, to sprawa jest dość prosta: sprzęt obsługujący ten standard komunikacji już teraz jest wart Twojego zainteresowania. Sieć Plus oferuje ponad 40 smartfonów z 5G z różnych półek cenowych, dzięki czemu każdy w ofercie znajdzie coś dla siebie.