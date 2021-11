InPost tworzy stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Staną m.in. przy Paczkomatach.

InPost i GreenWay budują stacje ładowania dla samochodów elektrycznych

"W przyszłości Paczkomat InPost będzie nie tylko wielousługowym punktem pozwalającym odbierać i nadawać przesyłki oraz realizować różnego rodzaju usługi – ale także autonomiczna stacja ładowania, gdzie będzie można naładować telefon, hulajnogę czy samochód"

Polacy kochają Paczkomaty stworzone przez należącą do Rafała Brzoski firmę InPost. Ten sposób odbierania i nadawania przesyłek jest uznawany za szalenie wygodny, więc nikogo nie powinien dziwić fakt ogromnego zainteresowania usługą. InPost cyklicznie zaskakuje pomysłami związanymi ze swoim flagowym rozwiązaniem. Jakiś czas temu poinformowano na przykład o akcji InPost Elektro Zwroty , dzięki której w Paczkomatach będzie można za darmo umieszczać Elektrośmieci. Teraz dowiedzieliśmy się, że InPost chce ułatwić Polakom ładowanie pojazdów elektrycznych.InPost przy współpracy GreenWay Polska rozpoczął budowę sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych. Staną one w centrach dystrybucyjnych InPost, ale też przy Paczkomatach, dzięki czemu skorzystają z nim wszyscy mieszkańcy Polski. Co ważne: w przyszłości nie będą to punkty zastrzeżone wyłącznie dla samochodów elektrycznych.– mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.W ramach projektu GreenWay Polska dostarczy i zainstaluje w centrach logistycznych InPost stacje ładowania AC oraz DC. To właśnie ta firma będzie się zajmować zarządzaniem ładowarkami i ich serwisem.Przy okazji InPost zapowiedział powiększenie swojej floty o kilkaset pojazdów elektrycznych, w tym ponad 250 Nissanów e-NV200 oraz 10 eSprinterów w Mercedes Benz. . Samochody będą wykorzystywane przez kurierów w miastach partnerskich programu Green City. Koncept ten stanowi pakiet nowoczesnych usług dla miast, który realizowany jest już w Sopocie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie, Kielcach, Wałbrzychu, Częstochowie, Rybniku, Białymstoku, Chełmie, Wrocławiu, Bytomiu, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.Miło, że przesiadce na elektromobilność towarzyszy rozbudowa infrastruktury, która zostanie udostępniona publicznie.Na tę chwilę InPost posiada sieć ponad 19 000 Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech.Aplikacja InPost Mobile to bardzo wygodny sposób na korzystanie z Paczkomatów. Praktyczna apka pozwala na śledzenie paczek, zdalne otwieranie Paczkomatu, ale także nadawanie paczek bez etykiety. Pobierzesz ją za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania, klikając w poniższy odnośnik.Źródło: InPost