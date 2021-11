Elektryczny samolot Rolls-Royce'a pobił rekord prędkości

Spirit of Innovation.





Rolls-Royce rozwija silniki elektryczne





fot. Rolls-Royce

Rolls-Royce pochwalił się, iż elektryczny samolot firmy nazwany Spirit of Innovation pobił rekord prędkości i podniósł poprzeczkę dla konkurencji. Okazuje się, że elektryczny samolot Rolls-Royce’a był w stanie lecieć z prędkością około 623 kilometrów na godzinę.Czy to zapowiedź przełomu w elektryfikacji branży lotniczej?Komunikat prasowy wspomnianego producenta zdradza, iż był on w stanie ustanowić trzy nowe rekordy świata. Elektryczny samolot Spirit of Innovation osiągnął prędkość maksymalną 559 km/h na odcinku 3 kilometrów, bijąc tym samym poprzedni rekord prędkości - 213 km/h. Podczas kolejnego, tym razem 15-kilometrowego lotu Spirit of Innovation poruszał się z prędkością 532 km/h.I to nie koniec.Okazuje się bowiem, że konstrukcja stworzona przez Rolls-Royce’a była również w stanie pobić rekord wznoszenia - w ciągu 202 sekund elektryczny samolot wzbił się w powietrze na wysokość około 3000 metrów.Czym napędzany jest Spirit of Innovation? To między innymi elektryczny układ napędowy o mocy 400kW oraz “najgętszy akumulator” jaki kiedykolwiek zbudowano w przemyśle lotniczym. Cały projekt Rolls-Royce’a jest częścią programu Acceleration the Electrification of Flight. W ramach tego programu firma otrzymuje połowę środków na rozwój od rządu Wielkiej Brytanii oraz Instytutu Technologii Kosmicznych.Dyrektor generalny Rolls-Royce’a, Warren East nie ukrywał, że jest zadowolony z pobicia nowego rekordu prędkości lotu. East twierdzi także, iż elektryfikacja samolotów musi nastąpić szybciej, głównie ze względu na zmiany klimatu oraz narastający problem z zanieczyszczeniami generowanymi przez konwencjonalne pojazdy.Czy to się uda? To na pewno. O ile będziemy w stanie stworzyć zupełnie nowe ogniwa. Komercyjne loty samolotami elektrycznymi są na ten moment totalnie nieopłacalne. Nie tylko wymagają ogromnego udźwigu całej konstrukcji (ze względu na ciężar baterii), ale również zmniejszają realną powierzchnię, którą mogą wykorzystać pasażerowie.Źródło: RR / fot. Rolls-Royce