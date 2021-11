Ups. NASA znowu opóźniła start Teleskopu Jamesa Webba

Teleskop mógł zostać uszkodzony.

Pechowy teleskop

„Nagłe, nieplanowane zwolnienie opaski zaciskowej, która łączyła Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba z adapterem pojazdu startowego, wywołało wibracje, które rozeszły się po całym obserwatorium.”

Następca Kosmicznego Teleskopu Hubble’a

Złote lustro Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. | Źródło: NASA/Desiree Stover

Problemy z Kosmicznym Teleskopem Jamesa Webba zdają się nie mieć końca. Trudno zliczyć, ile już razy NASA musiała przekładać jego start. Teraz agencja została zmuszona, by opóźnić go po raz kolejny. To za sprawą pewnego „incydentu”.Po wielu latach projektowania, budowy i testowania, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba miał wyruszyć w kosmos 18 grudnia bieżącego roku. Właśnie okazało się jednak, że start maszyny odbędzie się najwcześniej 22 listopada.Powodem najnowszego opóźnienia jest wspomniany „incydent”, do którego doszło, podczas gdy technicy przygotowywali się do przymocowania teleskopu do rakiety Ariane 5, która wyniesie go na orbitę Ziemi. Na czym ten polegał?, wyjaśnia NASA.W tej chwili amerykańska agencja kosmiczna prowadzi testy, by upewnić się, że podczas incydentu i za sprawią wibracji teleskop nie został w żaden sposób uszkodzony. Testy te mają zostać ukończone do końca tego tygodnia. Wówczas NASA opublikuje aktualizację na temat stanu maszyny i dalszych planów.Mam nadzieję, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba nie doznał jakiejkolwiek awarii. W przeciwnym razie z pewnością wystartuje on długo po 22 grudnia.Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba został zaprojektowany z myślą o prowadzeniu obserwacji kosmosu w zakresie podczerwieni, tak jak Kosmiczny Teleskop Spitzera, który pod koniec stycznia 2020 roku został na zawsze wyłączony. Mimo to nazywa się go następcą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, prowadzącego obserwacje w zakresie światła ultrafioletowego, widzialnego oraz bliskiej podczerwieni.Najważniejszymi celami Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba będą prowadzenie obserwacji pierwszych gwiazd powstałych po Wielkim Wybuchu, badanie formowania się i ewolucji galaktyk oraz badanie tworzenia się gwiazd i systemów planetarnych. Nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę się doczekać tych wszystkich odkryć, które dzięki niemu zostaną dokonane.Źródło: NASA / fot. tyt. NASA