Wielka Brytania: samochodowe stacje ładowania obowiązkowe we wszystkich nowych budynkach

Choć na razie nowe przepisy istnieją jedynie w zapowiedziach brytyjskiego rządu, można oczekiwać, że zostaną one wprowadzone w życie już w nadchodzących tygodniach. W komunikacie prasowym pojawiła się bowiem wzmianka, że prawo ma obowiązywać od przyszłego roku. Szczegóły dotyczące samych stacji, ich dostępności i wymaganych parametrów poznamy zapewne wkrótce.



“To kluczowy moment – ​​nie możemy kontynuować tego, co robimy. Musimy dostosować naszą gospodarkę do zielonej rewolucji przemysłowej” - powiedział premier Wielkiej Brytanii na spotkaniu z grupą biznesową CBI (Confederation of British Industry).



Według szacunków brytyjskiego rządu, przepis ma sprawić, że co roku będzie oddawane do użytku 145 tysięcy nowych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Na rozwój elektrycznej infrastruktury ma być przeznaczone w sumie 500 milionów funtów. Celem jest przygotowanie gruntu pod najbardziej drastyczne ograniczenie, czyli całkowity zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, który ma wejść w życie w 2030 roku.



Przypomnijmy, że Polska również ma w planach wprowadzenie zakazu sprzedaży aut spalinowych. Nasz rząd podpisał specjalną deklarację na konferencji klimatycznej w Glasgow, która zobowiązuje nas do wycofania z rynku pojazdów benzynowych i diesli do 2035 roku.



Premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, należy do grupy najbardziej wpływowych osób, które w ostatnim czasie angażują się w promocję ekologii i wszelkich działań mających odwrócić zmiany klimatu. Według obecnego planu, Zjednoczone Królestwo ma być neutralne klimatycznie do 2050 roku, a już do 2035 roku kraj będzie pozyskiwał energię tylko z odnawialnych źródeł. Jednym z ważnych kroków, które mają pomóc osiągnąć powyższe cele, jest całkowite odejście od transportu spalinowego i zastąpienie go pojazdami elektrycznymi.Aby to się udało, niezbędne jest zbudowanie odpowiedniej infrastruktury, w czym pomóc mają nowe zmiany w prawie budowlanym. Od teraz, każdy nowy budynek, niezależnie od tego, czy jest to blok mieszkalny, supermarket, czy biurowiec, będzie musiał mieć stację ładującą samochody elektryczne. Co więcej, obowiązek ten dotyczył będzie również starszych konstrukcji, które będą przechodziły gruntowny remont. Jedynym kryterium określającym, czy dany budynek musi mieć ładowarkę, ma być ilość miejsc parkingowych - jeśli jest ich mniej niż 10, ładowarka nie będzie obowiązkowa. We wszystkich innych przypadkach deweloperzy będą musieli brać pod uwagę instalację stacji ładowania.