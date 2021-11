Jetson One. Dron pasażerski autorstwa Tomasza Patana już lata (wideo)

Imponujący projekt.

Jetson One - "latający samochód" z Polski

W sierpniu ubiegłego roku po krótce przybliżyliśmy Wam projekt Jetson One , autorstwa Tomasza Patana. Mowa o innowacyjnym dronie pasażerskim, którego prototyp o nazwie Jetson Speed odbył w 2018 roku swój pierwszy lot we włoskiej Toskanii. Firma założona przez Tomasza Patana i Petera Ternströma może pochwalić się kolejnym osiągnięciem. Finalna wersja konsumenckiego Jetson One została właśnie zaprezentowana na efektownym nagraniu, a sprzęt trafi do pierwszych odbiorców już w 2022 roku.Na kanale YouTube firmy Jetson ukazał się film, na którym dron Jetson One przemierza prostą, leśną drogę. Pojazd wygląda rewelacyjnie i aż trudno uwierzyć, że można złożyć na niego zamówienie. Wyceniona na 92 tysięcy dolarów (ok. 368 tysięcy złotych) maszyna dzięki silnikowi elektrycznemu o mocy 88 kW może poruszać się z prędkością maksymalną 102 km/h i przenosić pilota o wadze maksymalnej 95 kilogramów. Wbudowane akumulatory zapewniają czas lotu wynoszący ok. 20 minut.Konstrukcja pionowego starty waży 86 kg i po złożeniu ma zaledwie 90 cm szerokości. Pasażerski dron zbudowany jest z aluminiowej ramy z elementami z włókna węglowego. O bezpieczeństwo pasażera dba LiDAR, umożliwiający unikanie przeszkód oraz spadochron balistyczny... wiecie, na wszelki wypadek.Tomaszowi Patanowi kibicujemy i trzymamy kciuki za powodzenie projektu.Źródło: Jetson