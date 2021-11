Nadchodzi Wi-Fi 7. Co dobrego nam zaoferuje?

Standard rozwija się coraz szybciej.





Wi-Fi 7: co nam zaoferuje?





fot. Jadon Kelly - Unsplash

MediaTek zaskoczył wszystkich i poinformował, że już wkrótce zaprezentuje i przedstawi nam standard Wi-Fi 7, który jest oczywiście oficjalnym następcą Wi-Fi 6. Routery Wi-Fi 6 w standardzie 802.11ax dopiero zaczynają przyjmować się na rynku, a MediaTek stawia już krok dalej.Czego możemy spodziewać się po Wi-Fi 7? Jak zwykle: większej prędkości oraz stabilności samego połączenia.MediaTek oficjalnie poinformował, iż zaprezentuje Wi-Fi 7 podczas targów Consumer Electronics Show, które klasycznie odbędą się na początku 2022 roku w Las Vegas. Nowy standard technologii łączności bezprzewodowej zaoferuje nam jeszcze większe prędkości niż w przypadku Wi-Fi 6 i Wi-Fi 5. Wi-FI oznaczone numerem 7 będzie znane również pod standardem 802.11be.MediaTek twierdzi, iż Wi-Fi 7 będzie w stanie zaoferować do około 2,5-raza większej prędkości niż w przypadku Wi-Fi 6. Całość przełoży się także na mniejsze opóźnienia podczas połączenia. To szczególnie ekscytujące, patrząc na to, że Wi-Fi 6 w momencie swojej premiery zostało ogłoszone największą aktualizacją tego standardu od niemalże dekady.Wi-Fi 6 od samego początku obiecywało połączenie na poziomie 10 Gb/s pod warunkiem, że sama infrastruktura użytkownika będzie w stanie sobie z nim poradzić. FIrma Netgear twierdzi, iż jednostka sieciowa Orbi z obsługą Wi-Fi 6 zapewnia pięciokrotnie (!) większą prędkość od poprzedniego standardu - 802.11ac. Wi-Fi 7 w tym przypadku powinno zapewnić 12-krotną prędkość Wi-Fi 5. To kolosalna różnica.Jest jednak pewien problem. Koszty. Solidne modemy obsługujące Wi-Fi 6 są obecnie drogie. Owszem, na rynku znajdziemy tańsze konstrukcje, takie jak chociażby testowany przez nas Mercusys MR70X , jednak za prawdziwą jakość trzeba zapłacić.Wi-Fi 7 będzie więc teoretycznie dostępne na rynku, ale według mnie jeszcze przez lata pozostanie zwykłą ciekawostką. Adopcja tego typu standardu w domu przeciętnego użytkownika zajmie co najmniej pół dekady.I to jak naprawdę dobrze pójdzie.Źródło: PCMag / fot. Denny Muller - Unsplash