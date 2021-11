Rosjanie budują własnego rywala dla F-35. Co o nim wiemy?

Myśliwiec piątej generacji.





Rosja buduje własny myśliwiec piątej generacji





Targi lotnicze w Dubaju były pierwszym miejscem poza Rosją, w której to zadebiutował “Checkmate” - rosyjska alternatywa dla amerykańskiego myśliwca bojowego F-35. Informacje niemal od razu obiegły świat.Okazuje się bowiem, że Rosjanie budują już swoje pierwsze prototypy. Kiedy będą one gotowe do testów?W lipcu 2021 roku rosyjski producent samolotów Rostec ujawnił, iż myśliwiec Checkmate jest reklamowany jako oficjalna konkurencja dla amerykańskiego F-35 (który został również zakupiony przez Polskę). Konstrukcja Rosjan ma wykorzystywać do działania jeden silnik odrzutowy oraz w pełni taktyczną budowę. W Dubaju Rosjanie mieli pokazać pełen demonstrator nowego samolotu, a nie jedynie makietę czy też ułamek swoich technologii.Jednym z klientów Rosji, który zamówi myśliwce Checkmate mają być Zjednoczone Emiraty Arabskie - umowa miała zostać podpisana już w 2017 roku. Zjednoczone Emiraty Arabskie prawdopodobnie wyłożyły również pieniądze na rozwój samego myśliwca. Po budowie prototypów zakończonych sukcesem, ZEA może być pierwszym regionem, który będzie mógł skorzystać z nowego, rosyjskiego myśliwca.UAC twierdzi, iż opisywany samolot Rosjan posiada zaawansowane radary oraz awionikę, a także otwartą architekturę, która pozwala na jego rozbudowę oraz modyfikację zgodnie z życzeniem kupujących. Informacje, które przedostały się do sieci w połowie tego roku wskazywały na to, iż sam myśliwiec Checkmate może kosztować około 30 milionów dolarów za sztukę - jego dostępność i gotowość do sprzedaży miałaby rozpocząć się dopiero w 2026 roku.Serwis The Drive korzystając ze swoich źródeł dotarł do informacji, według których Rosjanie nie chcą w swoim wojsku Checkmate’a w klasycznej wersji. Rosji ma w tym przypadku zależeć na w pełni autonomicznym myśliwcu piątej generacji, który będzie mógł być wykorzystywany na wielu polach.Oprócz Checkmate’a, na targach w Dubaju Rosjanie zaprezentowali także Su-57, Mi-28 oraz nowe śmigłowce szturmowe Ka-52. Nie zabrakło także dronów.Źródło: AviationWeek / fot. Rostec