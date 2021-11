Polska poparła zakaz sprzedaży samochodów spalinowych

Nowy, lepszy (?) świat.

Polska poparła zakaz sprzedaży samochodów benzynowych od 2035 roku

Austria

Azerbejdżan

Chile

Chorwacja

Cypr

Dania

Dominikana

Finlandia

Ghana

Holandia

Indie

Islandia

Irlandia

Izrael

Kambodża

Kanada

Kenia

Litwa

Luksemburg

Norwegia

Nowa Zelandia

Polska

Paragwaj

Republika Zielonego Przylądka

Rwanda

Salwador

Słowenia

Szwecja

Turcja

Urugwaj

Wielka Brytania

Deklaracja to tylko deklaracja?

Tegoroczna konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu trwa w najlepsze. Podczas COP26 w szkockim Glasgow dyskutowane są różne kwestie, mające na celu doprowadzenie do znaczącej redukcji emisji zanieczyszczeń w Europie. Politycy, którzy jak zapewne się domyślacie nie przybyli na miejsce konferencji rowerami, ani pociągami, a prywatnymi odrzutowcami (które utknęły w korku na lotnisku), podpisali dziś deklarację o zakazie sprzedaży samochodów spalinowych w Europie. Wśród sygnatariuszy jest Polska.W ramach podpisywanego dziś Porozumienia z Glasgow sygnatariusze zadeklarowali dążenie do zeroemisyjności nowych samochodów. Wszystkie nowe samochody dostawcze i osobowe mają być zeroemisyjne na wiodących rynkach przed 2035 rokiem oraz 2040 rokiem w skali globalnej. Czy wyobrażacie sobie, że w Afryce za 19 lat miałyby być sprzedawane wyłącznie pojazdy elektryczne? Hm.Deklarację podpisały 24 państwa rozwinięte, 39 miast oraz regionów, a także 28 operatorów flot i platform carsharingowych oraz 6 producentów samochodów. Nie poparły jej USA, Niemcy, Francja, Chiny i Japonia. Trudno powiedzieć jak wielkie znaczenie ma poparcie Wysp Zielonego Przylądka i Salwadoru. Z naszego punktu widzenia ważnym jest to, że wśród sygnatariuszy znalazła się Polska.Na liście państw, które podpisały deklarację znalazły się:Pośród sygnatariuszy z ramienia producentów samochodów widzimy firmy Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar Land Rover, General Motors, Ford oraz chińskie BYD Auto.Organizacje ekologiczne uznają deklarację za... klęskę. Nie podpisali jej w końcu najwięksi na świecie producenci samochodów, czyli Volkswagen i Toyota. Na liście zabrakło też wielu potęg światowej gospodarki.Co ważne, deklaracja nie ma wiążącej mocy prawnej. Nie oznacza to jednak, że na Starym Kontynencie w życie nie wejdą przepisy, które skutecznie zakażą sprzedaży aut spalinowych. Ba, jest niemalże pewnym, że tak się stanie. Już teraz drakońskie i bezsensownie skonstruowane normy emisyjne (to temat na osobny wpis) sprawiają, że ceny aut rosną, a producenci zupełnie rezygnują z produkcji małych aut segmentów A i B.Dlaczego Polska podpisała deklarację? Czyżby infrastruktura dla samochodów elektrycznych w Polsce na przestrzeni kolejnej dekady miała przejść jakąś rewolucję?Źródło: Nikkei, Greenpeace