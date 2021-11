Można już składać wnioski o nowe dowody osobiste. Wniosek online nie dla każdego

Zmiany weszły w życie.



Dziś ruszyło składanie wniosków o nowe dowody osobiste. W wydawanych na wniosek począwszy od 8 listopada bieżącego roku dowodach pojawią się nowe zabezpieczenia. To konsekwencja dostosowania dokumentów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 roku. Oprócz zdjęcia twarzy od teraz należało będzie pozostawić w stosownym urzędzie odcisk swojego palca. Niemiła niespodzianka czeka na osoby, które chciałyby złożyć wniosek o dowód osobisty online.



Wniosek o nowy dowód osobisty od 8 listopada

Nowe dowody zawierać będą od teraz zdjęcie, dwa odciski palców oraz odręczny podpis ich posiadacza. Z wymogów dotyczących podpisu i odcisków palców zwolnione będą wyłącznie osoby poniżej 12. roku życia oraz osoby niezdolne do złożenia podpisu lub przekazania odcisków. Nowością jest także odświeżony wygląd dokumentu.



Z racji konieczności pobierania od obywateli odcisków palców, usunięto możliwość wygodnego wnioskowania o dowód przez internet dla osób w wieku powyżej 12. lat. W ten sposób wnioskować da się jedynie o dowód dla dzieci w wieku poniżej 12. roku życia.



Jak złożyć wniosek o nowy dowód osobisty? Da się to zrobić wyłącznie w urzędzie. Do 2479 lokalizacji dostarczono 7450 skanerów odcisków. Administracja publiczna dysponuje też stacjami mobilnymi, umożliwiającymi pobieranie odcisków palców od osób, które z różnych względów – przede wszystkim zdrowotnych – nie będą mogły pojawić się w urzędzie, by złożyć wniosek o dowód.



Co ważne: dotychczasowe dokumenty tożsamości utrzymają swoją ważność i nie trzeba ich wymieniać aż do dnia utraty ważności wskazanej w dowodzie.



Od 8 listopada do końca tego roku około 100 tysięcy osób powinno wymienić dowody z uwagi na utratę ważności obecnego dokumentu, a ponad 17 tysięcy osób złożyć wniosek z powodu ukończenia 18 lat.



Nowe dowody osobiste mają ważność 10 lat w przypadku osób powyżej 12. roku życia i 5 lat w przypadku młodszych osób.



Źródło: Gov.pl