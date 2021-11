Wyświetlacze nowej generacji coraz bliżej. Właśnie rozwiązano ich największy problem

Zaoferują lepszą jakość obrazu i nie tylko.

Technologia niedoskonała

Istotny przełom

„Proces ten jest kluczem do stabilizacji materiałów, która pozwala zwiększyć ich wydajność i zapobiec wyciekom toksycznych jonów ołowiu.”

„Nasze badania pozwolą nam udoskonalić technologię nanokryształów i zaoferować niesamowitą jakość obrazu oraz wytrzymałość [wyświetlaczy].”

W ciągu ostatniej dekady technologie stosowane w smartfonach zostały mocno rozwinięte. Urządzenia te wykonują coraz lepsze zdjęcia, charakteryzują się coraz wyższą wydajnością i nie tylko. Niemniej, te wciąż posiadają ekrany, które mają tendencję do pękania po ich upuszczeniu czy uderzeniu nimi w inny przedmiot. Tak się jednak składa, że naukowcy dokonali właśnie obiecujących postępów podczas pracy nad ekranami typu LHP – ekranami perowskitowymi zawierającymi halogenek ołowiu.Perowskitowe nanokryształy halogenku ołowiu charakteryzują się bardzo wysoką jasnością i pozwoliłyby zapewnić w elektronicznych urządzeniach obraz o świetnej jakości. Z drugiej jednak strony, są one niesamowicie podatne na wpływ światła, ciepła, powietrza i wody.Co więcej, opisywany materiał ma tendencję do przekazywania do otoczenia toksycznych jonów metalu. Dlatego też dotychczas nie było mowy o tym, aby wykorzystywać go poza laboratorium. Dotychczas, bo zespół uczonych z Uniwersytetu Queensland w Astralii opracował już sposób na rozwiązanie powyższych problemów.Uczeni z Uniwersytetu Queensland postanowili zamknąć perowskitowe nanokryształy halogenku ołowiu wewnątrz porowatego szkła. Dzięki temu materiał jest stabilny i niezwykle wytrzymały, a toksyczne jony ołowiu nie dostają się do otoczenia., powiedział doktor Jingwei Hou z Uniwersytetu Queensland.