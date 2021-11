Boeing dołącza do wyścigu o satelitarny internet

Producent dostał zgodę.





Boeing z oficjalną zgodą na start





fot. Justin Lim - Unsplash

Federalna Komisja Łączności wydała dziś Boeingowi pozwolenie na wystrzelenie na orbitę Ziemi 147 satelitów służących do zapewnienia łączności szerokopasmowej. Jeśli popatrzeć na SpaceX i Starlink, liczba 147 satelitów Boeinga może wyglądać blado, ale… decyzja FCC wciąż pozwala producentowi na uczciwą konkurencję.Oprócz SpaceX i Boeinga, satelitarnym internetem jest zainteresowany również Amazon. Firma planuje wystrzelenie swoich satelitów w ramach projektu Kuiper już w 2022 roku.Jak wynika z dokumentów, Boeing wraz ze swoimi satelitami planuje świadczyć usługi szerokopasmowe i komunikacyjne dla użytkowników komercyjnych, instytucjonalnych oraz rządowych, a także profesjonalnych. I to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale we wszystkich regionach świata. To bardzo dobra wiadomość, szczególnie biorąc pod uwagę, iż obecnie jedynym konkurentem Boeinga pozostaje tak naprawdę firma Elona Muska.Planowane 147 satelitów Boeinga obejmie 132 satelity niskoziemskie krążące na wysokości 1056 kilometrów oraz 15 innych satelitów, które znajdą się na wysokości od 27355 do 44241 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Pasma częstotliwości, które będą wykorzystywane przez Boeinga, to 37,5-42,0 GHz, a także 50,4-51,4 GHz.W swoim wniosku przekazanym amerykańskiemu FCC, Boeing twierdzi, iż taka konfiguracja pozwoli zapewnić globalny zasięg oraz dostęp do szerokopasmowego internetu dla zainteresowanych klientów. Wcześniej Boeing planował wysłać nad Ziemię około 3000 satelit, jednak finalna liczba została drastycznie zmniejszona.W całej sprawie głos zabrało również samo SpaceX, które twierdzi, iż plan Boeinga spowoduje zakłócenia związane z łącznością. Można się jednak spodziewać, że w całej sytuacji chodzi po prostu o obawy związane z konkurencją nad powierzchnią Ziemi.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko obserwować tę sytuacją. Można śmiało powiedzieć, że wyścig o najszybszy internet satelitarny właśnie się zaczął.Ciekawe, jakie ceny i infrastruktura będą proponowane przez Boeinga na start.Źródło: FCC / fot. NASA - Unsplash