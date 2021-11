Pobito rekord prędkości pojazdu elektrycznego na lądzie. Nie robi wrażenia

Mały Gigant w akcji.

Little Giant z rekordem prędkości pojazdu elektrycznego

Szybszy niż Rimac Nevera

Pobijanie rekordów prędkości pojazdów naziemnych stało się nietypową i bardzo niebezpieczną rywalizacją już wiele dekad temu. Rekord prędkości na lądzie wynosi obecniei został ustanowiony przez pojazd Thrust SSC na półpustynnym regionie Black Rock Desert w stanie Nevada jeszcze w 1997 roku. Spieszymy donieść o nowym rekordzie prędkości na lądzie w kategorii pojazdów elektrycznych, który... cóż, nie imponuje w tym samym stopniu.Eric Ritter pobił rekord prędkości pojazdu elektrycznego w Bonneville Salt Flats w stanie Utah. Dwukrotnie. Zrobił to kierując wehikułem o nazwie Little Giant, zbudowanym przez Team Vesco i reVolt System 444. Pierwszy z rekordów ustanowił 30 września, kiedy to za jego kierownicą osiągnął prędkość 518 km/h. Zaledwie 24 godziny później poprawił swój wyczyn, przekraczając granicę 568 km/h."Mały Gigant" jest wyposażony w dwa mocno zmodyfikowane elektryczne silniki Tesli, zasilane 1152 pryzmatycznymi akumulatorami litowo-jonowymi. Zespół nie opublikował żadnych specyfikacji dotyczących pojemności akumulatorów ani mocy zmodyfikowanych silników Tesli.Poniżej zobaczycie, jak wyglądała niebezpieczna próba z perspektywy kierowcy.Team Vesco chce ustanowić poprawić ustanowiony przez siebie rekord prędkości pojazdu elektrycznego na lądzie. Za cel postanowiono osiągnięcie prędkości na poziomie 643 km/h.Dla porównania, słynny samochód elektryczny Rimac Nevera osiągnął wcześniej 412 km/h. W przeciwieństwie do Little Giant, da się go kupić . Cena? 2 375 000 dolarów, czyli ok. 9,5 miliona złotych.Źródło: Interesting Engineering