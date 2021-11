Amazon coraz bliżej własnego satelitarnego internetu. Pierwsze satelity pod koniec 2022 roku

Firma pragnie gonić SpaceX.

Infografika objaśniająca proces testów systemów komunikacyjnych prototypowych satelitów. | Źródło: Amazon

Wyścig ze SpaceX

Amazon poinformował, że zamierza wystrzelić satelity KuiperSat-1 i KuiperSat-2 pod koniec 2022 roku. Gdy ich testy zostaną zakończone, firma planuje dokonać deorbitacji maszyn, aby te nie przyczyniły się do zwiększenia problemu kosmicznych śmieci krążących wokół Ziemi. Co istotne, jeden z satelitów ma zawierać specjalną osłonę, która ma obniżać albedo pojazdu. Amazon chce sprawdzić, czy ta rzeczywiście sprawi, że satelita będzie odbijał mniej światła słonecznego w stronę Ziemi. Satelity o wysokim albedo utrudniałyby bowiem pracę naziemnym teleskopom.Satelity KuiperSat-1 i KuiperSat-2 zostaną wyniesione w przestrzeń kosmiczną przez rakietę RS1 firmy ABL Science, o współpracy z którą Amazon także właśnie się podzielił. Co jednak istotne, satelity Amazonu mają być kompatybilne z wieloma różnymi rakietami, w tym z rakietą Atlas V amerykańskiej spółki United Launch Alliance.W ramach Projektu Kuiper Amazon zamierza umieścić na orbicie Ziemi 3236 satelitów zapewniających dostęp do satelitarnego internetu. Pierwsza połowa konstelacji ma trafić w kosmos do 2026 roku, a druga do 30 czerwca 2029 roku.Jak widać, w kwestii satelitarnego internetu Amazon jest daleko w tyle za SpaceX. Firma Elona Muska w sumie umieściła dotychczas na orbicie ponad 1700 satelitów programu Starlink. Dzięki temu w wielu miejscach na świecie, także w Polsce, jest już w stanie oferować do swojego satelitarnego internetu dostęp. Docelowo system Starlink ma składać się z około 12 tysięcy satelitów.Źródło: Amazon , fot. tyt. Amazon