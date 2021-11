5G niebezpieczne dla samolotów? FAA ostrzega

Sygnał może ingerować w niektóre systemy.





5G niebezpieczne dla lotnictwa?





fot. Artur Jalli - Unsplash

Amerykańskie organy regulacyjne do spraw bezpieczeństwa lotniczego przygotowują się do wydania ostrzeżeń dla pilotów i innych linii lotniczych. Sprawa jest związana z potencjalną ingerencją sieci 5G w kluczowe systemy bezpieczeństwa zaimplementowane w kokpicie samolotu. Odpowiednie ostrzeżenia zostaną wydane na miesiąc przed wdrożeniem sieci nowej generacji w większości regionów Stanów Zjednoczonych.Jak 5G miałoby wpływać na samoloty?Federalna Administracja Lotnictwa opracowuje specjalny biuletyn i towarzyszące dokumenty, które wskazują na to, że zautomatyzowane systemy obecne w kokpicie mogą mieć problemy w związku z wieżami naziemnymi transmitującymi sygnały sieci bezprzewodowych 5G. FAA twierdzi, że kłopoty mogą dotknąć nawet 46 największych aglomeracji w USA - tych miejsc, w których znajdują się wieże nadające sygnał.Obecnie dostępne dowody nie potwierdzają jednoznacznie, że 5G będzie powodowało problemy podczas latania. FAA przekazało jednak, że niektóre funkcjonalności w kokpicie mogą nie działać prawidłowo. Rzecznicy Federalnej Administracji Lotnictwa twierdzą również, że pracują z innymi urzędnikami w USA, aby sieci 5G i lotnictwo mogły działać bez przeszkód i bezpiecznie współistnieć.Które sprzęty w kokpicie miałyby mieć problem przez 5G? Eksperci techniczni obawiają się, że sygnał radiowy z wież może zakłócać wysokościomierze radarowe podające pilotom aktualną informację o odległości samolotu od ziemi. Sprawa przekłada się także na potencjalne problemy dla kontrolerów lotów, którzy będą musieli pracować na niewłaściwych danych.John Cox, były pilot Boeinga 737 twierdzi, że taka sytuacja może skutecznie sparaliżować całe lotnisko. Kwestią sporną na ten moment pozostaje pasmo częstotliwości radiowych mierzone między 3,7 a 4,2 gigaherca.Czy Amerykanom uda się rozwiązać ten problem? To niemal pewne. Pozostaje tylko zapytać, jak sytuacja będzie wyglądała w innych regionach świata. Na więcej szczegółów związanych z wpływem 5G na samoloty musimy jeszcze poczekać.Źródło: FOX Business / fot. pixpoetry - Unsplash