Robot-pies od Boston Dynamics mógłby być gwiazdą TikToka. Serio

Robot, który tańczy jak Mick Jagger

Maszyny o wachlarzu umiejętności

Cóż, firma Boston Dynamics umie w marketing. Zamiast publikować tylko i wyłącznie konwencjonalne, a zarazem nudne filmiki, w których z pomocą narratora czy tekstu wyświetlanego na ekranie wyjaśnia do czego są zdolne jej roboty, ta publikuje też wiele, w których podchodzi do swoich produktów z humorem. Właśnie dlatego mogliśmy podziwiać jej roboty w tańcu , gdy uprawiały parkour czy też, gdy pełniły rolę… reniferów Świętego Mikołaja . Teraz Boston Dynamics podzieliła się kolejnym zabawnym filmem ze swoimi robotami w roli głównej.Robotem, który tym razem został ukazany przez Boston Dynamics w zabawny sposób, jest Spot, czyli robot-pies. Właściwie, w filmie zagrało kilka egzemplarzy tego robota. Te pokazały, jak świetnie tańczą w rytm utworu Start me up zespołu The Rolling Stones. Ich ruchów nie powstydziłby się sam Mick Jagger. Nie ma w tej kwestii wątpliwości.Roboty Spot firmy Boston Dynamics odtworzyły pokaźną część teledysku do utworu Start me up. W opublikowanym materiale porównano fragment oryginału, na którym się wzorowano, do rezultatów wysiłku maszyn, jeden do jednego. Co ciekawe, jeden z robotów poruszał elementami swojej głowy tak, by próbować odtwarzać ruchy ust Jaggera. To dopiero dbałość o szczegóły. Boston Dynamics powinna poważnie pomyśleć o założeniu swoim maszynom TikTok a.Rzecz jasna, Firma Boston Dynamics odpowiednio zaprogramowała roboty, aby te odtworzyły choreografię Rolling Stonesów. Maszyny te nie są wyposażone w sztuczną inteligencję, która pozwoliłaby im zrobić to samodzielnie.Nie ma wątpliwości, że w przyszłości ujrzymy więcej podobnych filmów ze strony Boston Dynamics. Jak już wspomniałam, ta regularnie produkuje materiały tego typ. Na kolejne musimy po prostu cierpliwie czekać.Co istotne, roboty Spot potrafią nie tylko tańczyć. Te mogą transportować ciężki sprzęt, zbierać dane o otoczeniu, w którym przebywają, automatycznie wykonywać zaprogramowane zadania i nie tylko. W ubiegłym roku robota Spot wykorzystywano na przykład, by ten przypominał o zachowywaniu społecznego dystansu w singapurskich parkach.Źródło: Boston Dynamics, fot. tyt. Boston Dynamics