Nowe dowody osobiste. Zapowiedziano problemy, potrwają kilka dni

Nowe dowody osobiste 2021 i chwilowe utrudnienia

Problemy z działaniem mObywatel oraz podpis.gov.pl

Nowy dowód osobisty 2021

Z końcem września informowaliśmy Was, że już z początkiem listopada pojawi się nowy wzór dowodu osobistego . Od 27 lipca bieżącego roku nie da się już składać wniosków o nowy dowód osobisty online , gdyż zaktualizowany dokument musi zawierać odcisk palca jego posiadacza. Kancelaria premiera zapowiedziała właśnie utrudnienia towarzyszące licznym zmianom.Już od poniedziałku 8 listopada Polacy będą mogli składać w urzędach wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną, czyli odciskami palców. Spokojnie, stare dokumenty tożsamości utrzymają swoją ważność i nie trzeba ich wymieniać.Rozwiązania techniczne niezbędne do wprowadzenia zmian zostaną wdrożone dzień wcześniej – w niedzielę 7 listopada. Prace nad tranzycją zaczną się jednak już w piątek 5 listopada i to właśnie od wtedy napotkać będzie można na garść utrudnień. Jeśli nie chcecie czekać z wnioskiem o nowy dowód osobisty do poniedziałku 8 listopada – macie na to czas do piątku 5 listopada, do godziny 12:00.Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych rozpocznie się 5 listopada o godzinie 12:00. Od tego czasu do zamknięcia urzędów nie będzie możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty oraz innych spraw związanych z dowodami osobistymi - nie odbierzecie gotowego, już spersonalizowanego dokumentu.Do soboty 6 listopada do godz. 17 niedostępna może być część e-usług działających w oparciu o Rejestr Dowodów Osobistych. W tym czasie możecie mieć problem z korzystaniem z e-dowodu w aplikacjach login.gov.pl i podpis.gov.pl oraz z działaniem aplikacji mObywatel (w zakresie pobierania danych).Nowe dowody osobiste będą dostępne dla obywateli Polski powyżej 12 roku życia i miały ważność 10 lat. Opcjonalnie o dowód starać się mogą także rodzice młodszych dzieci - ich dowody pozbawione będą informacji o odcisku palca, a ich okres ważności wyniesie 5 lat. Druga cecha biometryczna (pierwszą był podpis) pojawi się na polskich dowodach osobistych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 roku.W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) - będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).Źródło: Gov.pl