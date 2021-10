Chińczycy po cichu budują superkomputery o kosmicznej wydajności. Dlaczego?

Modele eksaskalowe.





Czym jest superkomputer eksaskalowy?





Chiny cały czas starają się umocnić swoją siłę w zakresie superkomputerów - i na ten moment zdają się robić to całkowicie w tajemnicy. W Państwie Środka powstał bowiem nie jeden, a dwa superkomputery eksaskalowe. Obie maszyny znalazły się w National Supercomputing Center w Wuxi.Modele Sunway “Oceanlite” i Tianhe-3 są w stanie osiągnąć wydajność na poziomie 1,3 eksaflopa. Jeśli to prawda, oznaczałoby to, że po raz pierwszy jeden superkomputer był w stanie osiągnąć próg eksaskalowy.Komputery eksaskalowe to takie systemy, które są w stanie wykonać miliard miliardów obliczeń na sekundę - inaczej zwanych właśnie eksaflopem. Na ten moment na świecie nie istnieją takie maszyny, które byłyby w stanie osiągnąć podobny pułap. Raport pochodzący z The Next Platform zdradza, że Chińczykom się to udało, jednak chcą oni zachować całą sytuację w tajemnicy. Dlaczego mieliby to zrobić?Nietrudno zauważyć, jak bardzo Chińczycy rywalizują obecnie w zakresie nowych technologii ze Stanami Zjednoczonymi. Do tej pory Chiny i USA utrzymywały ze sobą chłodne stosunki w zakresie innowacji naukowych oraz technologicznych - i ta sytuacja raczej nie zmieni się w najbliższej przyszłości. Szczególnie patrząc na to, że oprócz superkomputerów, Chińczycy przetestowali ostatnio także pocisk naddźwiękowy, który okrążył Ziemię bez niczyjej wiedzy Chińczycy mogli więc osiągnąć pułap eksaskalowy ze swoimi superkomputerami, ale nie zdradzają tej informacji w obawie przed konsekwencjami geopolitycznymi. Next Platform twierdzi również, że Chiny nie chcą dzielić się oficjalnymi testami porównawczymi swoich maszyn.Na ten moment możemy traktować więc tego typu informacje z delikatnym przymrużeniem oka. Jeśli jednak Chińczykom faktycznie udało się opisywane osiągnięcie, to na pewno przełoży się ono na szybszy rozwój nowych technologii i nauki w Państwie Środka. Co do tego nie ma wątpliwości.Źródło: Next Platform / fot. China National University of Defense Technology