Kanada zaprezentowała swoją Seksbombę. Zadowoli niejednego turystę

Coś niezwykłego.

Seksbomba od Space Engine Systems

Kanada w stylu Elona Muska, z wielką pompą zaprezentowała światu swój nowy naddźwiękowy samolot kosmiczny... a w zasadzie jego koncept. Skąd wzmianka akurat o CEO firm Tesla i SpaceX? Bo pojazd otrzymał nietuzinkową nazwę: Sexbomb. Jeśli spojrzycie na nazwy modeli aut marki Tesla - S, 3, X i Y zobaczycie pewną analogię. Czym dokładnie będzie kanadyjska Seksbomba?Kanadyjska firma Space Engine Systems (SES) ogłosiła, że pierwsze testy niezwykłego pojazdu odbędą się w prowincji Manitoba. To właśnie w tym miejscu sprawdzony zostanie prototyp silniku maszyny, która ma dopiero zostać zbudowana.Firma podaje, że demonstracja będzie polegać na zrzuceniu Sexbomb z gigantycznego balonu z wysokości ok. 33,5 kilometra. Statek rozpędzi się do prędkości ok. 2500 km/h, zanim włączy silniki i przyspieszy do prędkości ponad 5954 km/h przed lądowaniem. Silnik będzie korzystał z wielopaliwowego systemu spalania "nietoksycznych paliw płynnych i stałych".