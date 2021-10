NASA wraca na Księżyc. Poznaliśmy datę misji Artemis I

Kiedy możemy spodziewać się startu?





NASA przygotowuje się do misji Artemis I





fot. NASA

NASA oficjalnie poinformowała, iż ma zamiar wrócić na Księżyc już w 2022 roku. Wszystko to w ramach misji Artemis I. Bezzałogowa misja rozpocznie się już w pierwszym kwartale przyszłego roku, a konkretniej w lutym.Czego jeszcze się o niej dowiedzieliśmy?W tym tygodniu Amerykańska Agencja Kosmiczna zakończyła “układanie” swojego statku kosmicznego Orion na pokładzie Space Launch System. Orion został wyniesiony na rakietę oraz zabezpieczony na swoim miejscu - teraz NASA będzie testowała swoje technologie przed pełnoprawnym startem, który odbędzie się w 2022 roku.Mike Bogler z NASA twierdzi, iż opisywane przedsięwzięcie oznacza kamień milowy dla Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. Jednocześnie Bogler zaznacza, że pozostało wiele do zrobienia, włącznie ze skomplikowanymi testami. Zobaczenie w pełni ułożonej rakiety SLS jest jednak ekscytujące. Z czego dokładnie będą składały się testy przeprowadzane przez NASA?Między innymi z pięciu oddzielnych kampanii, w ramach których NASA dokładnie sprawdzi konkretne systemy, takie jak chociażby: ciąg dopalacza, system komunikacyjny czy też rozwiązanie pozwalające na odliczanie do startu. Amerykanie będą chcieli również wykonać pełen test “na mokro”, który polega na uzupełnieniu rakiety paliwem przy jednoczesnym odliczaniu do startu.Misja Artemis I będzie miała na celu sprawdzenie możliwości związanych z podróżą na Księżyc - podczas kilku dni podróży Oriona ponad naszą planetą, naukowcy będa mogli sprawdzić wszystkie systemy, w tym te najważniejsze - odpowiadające za komunikację oraz nawigację.Opisywany pomysł polega na przetestowaniu rakiet oraz systemów przed pełnoprawną, załogową misją na Księżyc oznaczoną jako Artemis III. Załogowe lądowanie na Księżycu odbędzie się w ramach misji Artemis III.Wygląda więc na to, że na to wydarzenie będziemy musieli jeszcze poczekać.Źródło: NASA / fot. NASA