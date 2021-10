Starlab - powstaje nowa, prywatna stacja kosmiczna

Kolejne, duże przedsięwzięcie.





Definitywny koniec ery ISS





fot. NASA

Wygląda na to, że na niskiej orbicie Ziemi już niedługo może zrobić się naprawdę ciasno - coraz większa liczba firm ma zamiar wprowadzić swoje pomysły w wersji komercyjnej. Jednym z nich jest stacja kosmiczna Starlab. To wspólny projekt, który wynika z połączenia sił takich gigantów, jak Nanoracks, Lockheed Martin i Voyager Space.Starlab miałby działać na niskiej orbicie Ziemi od 2027 roku - jeśli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem.Nanoracks, Lockheed Martin i Voyager Space oficjalnie ogłosiły, iż mają zamiar wysłać ponad powierzchnię Ziemi własną, komercyjną stację kosmiczną. Cała konstrukcja ma służyć ludziom w celach turystycznych, jak również być miejscem, w którym będą prowadzone liczne eksperymenty naukowe oraz projekty badawcze. Te ostatnie będą przekładały się na wspieranie rozwoju pozaziemskiej gospodarki. Patrząc na to, ile ostatnio dzieje się w szeroko pojętym kosmosie, myślę, że z powodzeniem można stwierdzić, że czas stacji pokroju ISS powoli dobiega końca.W swoim komunikacie prasowym, trzy wyżej wymienione firmy poinformowały, iż Starlab będzie odpowiedzią na potrzeby Stanów Zjednoczonych oraz innych projektów komercyjnych. Ile osób będzie mogło zamieszkać jednocześnie Starlab? Wygląda na to, że na stacji zmieści się maksymalnie 4 astronautów.W Starlab znajdziemy specjalny moduł mieszkalny, elementy zasilające, elementy napędowe oraz duże laboratorium, a także zewnętrzne, robotyczne ramię, które będzie odpowiedzialne za obsługę ładunków przybywających z naszej planety. Starlab nie jest jedyną stacją, która powstanie na niskiej orbicie Ziemi w najbliższych latach.Nad podobną koncepcją pracuje między innymi Axiom Space - przedsiębiorstwo chce, aby ich moduł był zdolny do pracy operacyjnej jeszcze w 2024 roku.Co na to wszystko NASA? W większości przypadków Agencja nie ma nic przeciwko.Wręcz przeciwnie - będzie chciała pomóc każdemu z rodzących się, kosmicznych projektów.Źródło: Space / fot. Nanoracks, Voyager Space, Lockheed Martin