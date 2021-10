Terytorialsi chwalą się filmami. Drony patrolują granice Polski (wideo)

Pokaz siły. Pokaz siły.



Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo napięta i budzi gigantyczne kontrowersje nie tylko w kraju, ale także w całej Europie. Każdego dnia do Polski próbuje dostać się wielu nielegalnych imigrantów, chcąc tym samym wkroczyć na terytorium Unii Europejskiej przez jej zewnętrzną granicę.



Terytorium Polski chroni nie tylko prowizoryczny i zbudowany naprędce płot. Służby bezpieczeństwa wykorzystują do swoich działań również nowoczesne technologie. Pochwaliły się nimi właśnie Wojska Obrony Terytorialnej.



Drony na granicy polsko-białoruskiej

Wojska Obrony Terytorialnej informują, że wszelkie działania na granicy mające na celu wykrycie nielegalnych imigrantów wspierają z powietrza drony. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, prezentujące obraz z kamery, zarejestrowany przez jedną z maszyn Grupy Rozpoznania Obrazowego WOT.









Od 6 do 10 osób w koczowisku zaledwie 100 m od granicy polsko - białoruskiej.

Od 6 do 10 osób w koczowisku zaledwie 100 m od granicy polsko - białoruskiej.

Wykrycie przez Grupę Rozpoznania Obrazowego WOT.



Powyższe nagranie miało zostać zarejestrowane w warunkach gęstej mgły na Podlasiu.



"Widoczne plamy to widok z kamer termalnych. Z pewnej odległości grupy osób są rozpoznawane właśnie jako takie plamy" - powiedział pułkownik Marek Pietrzak w rozmowie z Polską Agencją Prasową.



"Nasze bezzałogowce działają praktycznie 24 godziny na dobę, w zależności od warunków atmosferycznych, zapewniają dość szeroki i dokładny wgląd w to, co dzieje się w strefie przygranicznej zarówno po stronie polskiej, jak i częściowo po stronie białoruskiej" - dodał Pietrzak. Dowiedzieliśmy się, że cenny sprzęt WOT wykorzystuje przede wszystkim w działaniach nocnych.



Według słów Pietrzaka same tylko drony wykrywają kilka grup migrantw dziennie. Dzięki nim "terytorialsi" na bieżąco mogą obserwować koczowiska, ludzi przemieszczających się w strefie granicznej, czy nawet osoby, którym udało się nielegalnie przekroczyć granicę. Ci ostatni często wyczekują na tak zwanych "kurierów", czyli osoby pomagając im później szybko przedostać się wgłąb Unii Europejskiej.



Efekty działań naszych Grup Rozpoznania Obrazowego #FlyEye.

1. Wykrycie migrantów podczas oczekiwania na kuriera, po nielegalnym przekroczeniu granicy.

Efekty działań naszych Grup Rozpoznania Obrazowego #FlyEye.

1. Wykrycie migrantów podczas oczekiwania na kuriera, po nielegalnym przekroczeniu granicy.

2. Naprowadzenie patrolu



Bliżej niesprecyzowaną liczbą dronów operuje też wspierana przez WOT Straż Graniczna. Nie wiemy ile dronów łącznie patroluje polskie granice. Wiemy natomiast, że WOT ma na stanie dwanaście zestawów z 48 nowoczesnymi dronami FlyEye.



