Chińczycy w tajemnicy przetestowali pocisk naddźwiękowy, który okrążył Ziemię

Nikt o tym nie wiedział.





Chiny testują nową broń?





fot. Andy Watkins - Unsplash



Jak donosi Financial Times, Chińczycy mieli rzekomo przetestować pocisk naddźwiękowy dalekiego zasięgu. Technologia z Państwa Środka miała być pokazem możliwości - zaskoczyła ona nawet amerykańskie agencje wywiadowcze. Okazuje się bowiem, że USA nie miało pojęcia o tego typu teście. Całość została wystrzelona przez chińskie wojsko na rakiecie Long March.Pocisk wystrzelony przy pomocy rakiety Long March okrążył Ziemię na niskiej orbicie zanim doleciał do swojego celu i finalnie w niego… nie trafił. Niezależnie jednak od wyniku samego testu wygląda na to, że Chińczycy przygotowują się do produkcji broni nowej generacji na masową skalę. Zaawansowanie technologiczne zaskoczyło Amerykanów oraz ich służby wywiadowcze. Sytuacja pokazuje również, jak daleko posunęły się Chiny w rozwoju technologii naddźwiękowych.Póki co Chińczycy milczą w całej sprawie. Anonimowe źródła Financial Times zdradzają jednak, że niektórzy urzędnicy mieli posiadać wiedzę o opisywanym teście. Chiny nie są również jedynym krajem, który mocno koncentruje się na rozwiązaniach naddźwiękowych. Do stawki możemy dołączyć także wyżej wspomniane Stany Zjednoczone i Rosjan. Ci ostatni wystrzelili z powodzeniem swój pocisk z pokładu łodzi podwodnej.Korea Północna także twierdzi, iż we wrześniu tego roku z powodzeniem przetestowała swój pocisk latający z prędkością szybszą od dźwięku.Chińczycy stopniowo zyskiwali nowe możliwości wojskowe. Już w 2019 roku Państwo Środka miało posiadać pocisk hipersoniczny DF-17, jednak od tej pory armia ulepszała go, aby mógł on z powodzeniem startować z ziemi. Chińczycy pracują również nad własnym systemem obrony pozwalającym na unikanie tego typu pocisków wystrzelonych przez inne państwa.W przeciwieństwie do konwencjonalnych pocisków balistycznych, broń naddźwiękowa leci wysoko w przestrzeń kosmiczną i spada po łuku, aby trafić w cel.Czy Amerykanie szykują swoją odpowiedź na tę sytuację? Tego jeszcze nie wiadomo.Źródło: FT / fot. Luke Jernecic - Unsplash