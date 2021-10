Teleskop Jamesa Webba dotarł do miejsca startu

W całości.





Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba jest już na miejscu





fot. NASA - Goddard Space Flight Center

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba jest już bezpieczny. Cała konstrukcja zakończyła swoją podróż i dotarła do miejsca startu w Gujanie Francuskiej. Teleskop Jamesa Webba został wysłany przez NASA z Kalifornii. Popłynął przez Kanał Panamski aż do północno-wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej.Co czeka go dalej? Kolejne prace.Po swojej 16-dniowej podróży teleskop z powodzeniem dotarł do miejsca startu. Teraz naukowcy i inżynierowie zajmą się przygotowywaniem sprzętu do misji. Oficjalny start odbędzie się w grudniu 2021 roku z terenu europejskiego kosmodromu w Korou. Cała misja jest niczym innym, jak partnerstwem pomiędzy NASA, Europejską Agencją Kosmiczną i Kanadyjską Agencją Kosmiczną.Teleskop Jamesa Webba odbył swoją podróż w specjalnie zaprojektowanej “walizce”, która została oznaczona jako Space Telescope Transporter for Air, Road and Sea. NASA przygotowała nawet specjalny materiał wideo, aby szczegółowo pokazać podróż swojego teleskopu. Teraz zacznie się najważniejsza część. Jest nią zdjęcie wszystkich etykiet “Remove before flight” i upewnienie się, że sprzęt działa prawidłowo. Wszystko zanim zostanie on umieszczony na szczycie rakiety, która wyniesie go ponad naszą planetę.“Techniczne” ‘przygotowanie teleskopu do startu ma zająć naukowcom i inżynierom ponad dwa miesiące. Wyobraźcie sobie, o ilu detalach trzeba więc pamiętać. Nikt nie chciałby bowiem, aby projekt warty ponad 10 miliardów dolarów został uszkodzony lub nie działał prawidłowo - przez jedno niedopatrzenie.Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ma pomóc nam poznać nasze miejsce we Wszechświecie oraz zrozumieć, co dokładnie działo się chwilę po Wielkim Wybuchu. Konstrukcja będzie także odpowiedzialna za szukanie nowych egzoplanet oraz miejsc, w których może istnieć życie. Naukowcy już teraz mówią, iż Webb zmieni nasze postrzeganie tego, co dokładnie wiemy o kosmosie.Do pierwszych zdjęć i informacji przesłanych przez teleskop spoza Ziemi jeszcze długa droga.Musimy trzymać kciuki, aby wszystko poszło zgodnie z planem.Źródło: DT / fot. ESA/CNES/Arianespace