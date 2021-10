Polskie ziemniaki Carrefour z technologią blockchain od IBM

To nie żart.

Polskie ziemniaki i technologia blockchain od IBM

"Dzięki technologii blockchain możemy zapewnić naszym klientom momentalny dostęp do najważniejszych informacji o produkcie, takich jak odmiana, miejsce uprawy, data zbioru z pola oraz kiedy przeprowadzono audyt u dostawcy"

"Wymagało to dużego nakładu pracy m.in. przy uzgadnianiu rozwiązań informatycznych z poszczególnymi dostawcami i gospodarstwami, jednak bardzo zależało nam na tym, by polscy konsumenci mieli gwarancję jakości i mogli śledzić podróż jedzenia od pola do swojego talerza"

"Dzięki zapisaniu danych w rozproszonym rejestrze możliwa była rezygnacja z formy tradycyjnego serwera, co z kolei zapewnia każdemu użytkownikowi sieci równoprawny dostęp do danych. Z kolei mechanizm szyfrowania uniemożliwia zmianę lub fałszowanie rejestru – każda ewentualna modyfikacja zostałaby zapisana jako nowa informacja, a poprzednia wersja pozostawałaby widoczna w systemie, dzięki czemu zawsze można prześledzić pełną historię"

Technologia blockchain to dla większości internautów termin mglisty i kojarzący się przede wszystkim ze światem kryptowalut. W istocie jest to nowoczesna architektura przechowywania informacji, gwarantująca niezmienność przechowywanych danych historycznych. Bezpieczna i zdecentralizowana technologia znajduje zastosowanie w coraz to nowych branżach. Tym razem wykorzystana zostanie w sklepach Carrefour.W sklepach Carrefour jeszcze w październiku tego roku pojawią się polskie ziemniaki marki własnej, wyprodukowane z wykorzystaniem architektury blockchain. Przyczyni się ona do możliwości dokładnego śledzenia procesów ich uprawy oraz pakowania. Co to oznacza dla konsumentów? Całkiem sporo pozytywów.– mówi Marek Lipka, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy i Supply Chain Carrefour Polska.- dodaje.Jak dokładnie będzie to działać? Na każdym z opakowaniu ziemniaków "Jakość z natury" pojawi się kod QR. Po zeskanowaniu go za pomocą smartfona podłączonego do sieci, klient będzie kierowany do serwisu internetowego, prezentującego komplet informacji o danej partii ziemniaka.- czytamy w komunikacie.Projekt wdrożony przez Carrefour we współpracy z polskimi dostawcami i firmą IBM ma zapewnić pełną przejrzystość w zakresie identyfikowalności produktów, które trafią na półki sklepów w całym kraju. Dzięki blockchain nikt nie będzie miał wątpliwości co do tego, czy dany ziemniak pochodzi z Polski.Projekt identyfikowalności produktów spożywczych z wykorzystaniem technologii blockchain Grupa Carrefour rozpoczęła we Francji jeszcze w 2017 roku. W tym kraju już 45 produktów jest identyfikowalnych dzięki technologii blockchain.I to nam się podoba.Źródło: inf. prasowa