LG zapłaci prawie 2 miliardy dolarów za wadliwe akumulatory do aut elektrycznych

LG odda amerykańskiej firmie sporo gotówki





fot. General Motors

LG Electronics zgodziło się zwrócić General Motors niemalże 2 miliardy dolarów za wycofanie i naprawę pojazdów elektrycznych Chevrolet Bolt. Sprawa jest związana z ryzykiem pożaru spowodowanym wadliwymi akumulatorami dostarczonymi przez firmę z Korei Południowej.Problemy z modelem Bolt zmusiły Chevroleta do wycofania każdego z samochodów elektrycznych, który pojawił się na rynku od… 2016 roku.Pełna naprawa wszystkich wycofanych pojazdów, w tym wymiana akumulatorów ma kosztować około 1,8 miliarda dolarów. General Motors zakłada, iż LG będzie w stanie zwrócić całość kosztów. Ugoda pomiędzy przedsiębiorstwami jest wielką wygraną dla producenta samochodów, który w ostatnim czasie borykał się ze sporymi problemami - między innymi z inwestorami.W wyniku porozumienia pomiędzy LG a GM, Amerykanie będą dążyli do pełnego zwrotu kosztów przez Koreańczyków. Całkowita kwota będzie różnić się w zależności od ilości naprawionych pojazdów. LG już teraz informuje, iż nie spodziewa się, że rekompensata przekroczy 1,2 miliarda dolarów - donosi serwis Reuters.Problemy z akumulatorami LG wystąpiły w zakładach firmy w Korei Południowej oraz amerykańskim Michigan. Co gorsze, usterki występują w samym ogniwie akumulatora, co zwiększa ryzyko pożaru pojazdu i potencjalne kłopoty z bezpieczeństwem kierowców. Według General Motors, wadliwe baterie LG spowodowały zapalenie się co najmniej 13 pojazdów.Co ciekawe, ugoda nie ma wpływu na inną formę współpracy obu marek. LG wraz z General Motors buduje w USA fabrykę akumulatorów za pośrednictwem spółki joint venture Ultium Cells. Nowe zakłady znajdą się między innymi w Ohio i Tennessee i będą odpowiedzialne za produkcję baterii nowej generacji - wszystkie z nich docelowo trafią do samochodów elektrycznych.Dostawa i produkcja ogniw mają obecnie bowiem kluczowe znaczenie dla wszystkich producentów pojazdów elektrycznych.Źródło: CNBC / fot. GM