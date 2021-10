Microsoft odparł jeden z największych ataków DDoS w historii

Zwykły dzień w pracy.





Microsoft chwali się odparciem ataku





fot. Microsoft

Microsoft oficjalnie poinformował, iż udało mu się odeprzeć jeden z największych ataków DDoS w historii, który był wycelowany w klienta firmy na terenie Europy. Ofiarą ataku miała paść infrastruktura chmurowa Azure. Według Microsoftu jest to największy atak DDoS jaki kiedykolwiek zarejestrowano w systemach Azure.Podobny atak dotknął w ostatnich tygodniach rosyjski Yandex. W tamtym przypadku mieliśmy do czynienia z botnetem Meris.Amir Dahan, Senior Program Manager w Microsofcie poinformował na blogu, że odparty atak pochodził z 70000 źródeł: między innymi z wielu krajów Azji i Pacyfiku. Wśród regionów znalazły się takie miejsca, jak Malezja, Wietnam, Tajwan, Japonia i Chiny, a także Stany Zjednoczone. Gigantyczny atak trwał tylko 10 minut i obejmował krótkie serie terabitowych wolumentów, które narastały na przestrzeni sekund.W szczycie ataku Microsoft zanotował trzy wartości. Najwyższa z nich osiągnęła pułap 2,3 Tbps. Pozostałe dwie były niższe, na poziomie odpowiednio 1,7 Tbps i 0,55 Tbps. Amerykanie pochwalili się wykorzystaniem technologii rozproszonego wykrywania ataków DDoS oraz specjalnej logice infrastruktury, która pomogła na bieżąco przydzielać i modyfikować dostępne zasoby klienta.Wcześniej, w 2020 roku Microsoft odparł atak 1 Tb/s w 2020 roku. Rok temu infrastruktura Amazon Web Services złagodziła atak o mocy szczytowej na poziomie 2,3 Tbps. Ostatnia z tak dużych prób ataku DDoS została udaremniona przez Google w 2017 roku. Firma z Mountain View poinformowała o tym incydencie stosunkowo niedawno.W pandemii wielu gigantów technologicznych rozwinęło dodatki do swojej infrastruktury, które pozwalają zapobiegać gigantycznym atakom i skutecznie przekierowywać ruch.Trzeba jednak przyznać, że opisywany wyżej wyczyn Microsoftu jest naprawdę imponujący.Źródło: Microsoft / fot. Markus Spiske - Unsplash