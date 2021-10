Rosjanie przygotowują tajemniczy, bezzałogowy samolot S-70

Wideo trafiło do sieci.





Rosjanie przygotowują ogromny, bezzałogowy samolot





Rosjanie opracowują bezzałogowy samolot nowej generacji - obecnie wszedł on w fazę prototypu. Wideo, które przedstawia całą konstrukcję pojawiło się na antenie kanału rosyjskiego Ministerstwa Obrony - TV Zvezda. W materiale możemy obejrzeć krótką analizę samolotu Sukhoi S-79 Okhotnik UCAV.To na ten moment jedyny dowód na to, że cała ta konstrukcja w ogóle istnieje.Wspomniany wyżej film prezentuje S-70 z zupełnie nowej perspektywy, pokazując interfejs sterowania dla operatorów lotniczych oraz wewnętrzne doki ładunkowe całej konstrukcji. Możemy przyjrzeć się także szczegółom całego projektu oraz procesowi produkcyjnemu. Co ciekawe, to dopiero pierwszy odcinek tego typu udostępniony przez rosyjskie Ministerstwo Obrony, tak więc możemy spodziewać się, że w przyszłości zobaczymy ich jeszcze więcej.Wiadomo już, że S-70 oficjalnie zadebiutuje w powietrzu w okolicach 2024 roku. W tej chwili zaledwie jeden z tego typu samolotów został w pełni skonstruowany i znajduje się on w fazie prototypu. Rosjanie mają traktować go jako swoiste “laboratorium” testowe dla wybranych technologii.S-70 w formie bezzałogowej będzie w stanie przenosić na pokładzie pociski powietrze-powietrze oraz powietrze-ziemia. Model produkcyjny będzie działać pół-autonomicznie i będzie w stanie komunikować się z innymi dronami latającymi w ramach jednej misji. Konstrukcja posiada specjalnie zaprojektowany, niecodzienny “wydech”, który według ekspertów będzie odpowiadał za zmniejszenie wykrywalności całego modelu.Serwis The Drive przekazał, iż Rosjanie celowo nie chcieli pokazywać środka swojego nowego samolotu, aby nie zdradzić zbyt dużo. Obecnie nad podobną konstrukcją pracuje także wojsko USA. Na ten moment nie da się jednak jednoznacznie porównać, który kraj stworzy lepszy, bezzałogowy samolot.Jedno jest jednak pewne: Rosja nie ma sobie niczego do zarzucenia w zakresie konstruowania autonomicznych dronów oraz wykorzystania technologii stealth. Przynajmniej na tyle, na ile na ten moment możemy się oficjalnie dowiedzieć.Źródło: The Drive / fot. zrzut ekranu z YouTube