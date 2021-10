Do Black to karta płatnicza z limitem śladu węglowego - nie środków na koncie

Pierwsza taka karta na świecie.

Żyjemy w czasach, w których coraz częściej i coraz głośniej mówi się na temat śladu węglowego pozostawianego przez mieszkańców naszej planety. Prawodawcy ustalają prawa mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery - często dzieje się tak na szczeblu międzynarodowym. Efektem tych działań są chociażby coraz to surowsze limity emisji CO2, nakładane na koncerny motoryzacyjne. Mało kto jest świadom tego, w jakim stopniu jego styl życia przyczynia się do pogorszenia się warunków panujących na Ziemi. Pierwsze firmy chcą to zmienić.Jakiś czas temu Mastercard zapowiedział stworzenie specjalnej aplikacji, pozwalającej szacunkowo obliczyć ślad węglowy, pozostawiany przez siebie na przestrzeni dokonywania kolejnych płatności kartą. Celem organizacji jest podpowiadanie ludziom, jak mogą zredukować emisję CO2 podczas wydawania pieniędzy i prowadzić bardziej ekologiczny styl życia. Firma Doconomy właśnie przy współpracy z Mastercard zaprezentowała pierwszą na świecie kartę płatniczą z limitem CO2, Do Black.

"Dzięki naszej współpracy z Sekretariatem ONZ ds. Zmian Klimatu i MasterCard Do Black umożliwi wszystkim wniesienie swojego wkładu w realizację celów redukcji emisji dwutlenku węgla w 2030 roku i latach kolejnych"

Emisja CO2 to temat bardzo kontrowersyjny

Źródło: DoconomyDoconomy to szwedzki startup fintech zajmujący się codziennymi działaniami na rzecz klimatu. Do Black to mówiąc najprościej pierwsza w historii karta zapobiegająca przekroczeniu limitu przez konsumentów nie w oparciu o limit środków na ich koncie, ale o poziom emisji CO2 spowodowany konsumpcją.– czytamy w komunikacie dla prasy.Bardzo często podnosi się argument o tym, że za walkę z emisją CO2 organizacje międzynarodowe zabierają się ze złej strony. Podczas gdy do wyrzeczeń zmusza się konsumentów, najwięcej gazów cieplarnianych wciąż emitują elektrownie (21,3%), produkcja przemysłowa (16,8%) i paliwa stosowane w transporcie (14%). W przypadku dwutlenku węgla wartości udziały te są jeszcze wyższe i wynoszą odpowiednio 29,5%, 20,6% oraz 19,2%.Międzynarodowa Agencja Energetyczna podawała, że w 2020 roku przy spalaniu paliw kopalnych na całym świecie wyemitowano 31,5 gigaton CO2. Stężenie CO2 w atmosferze jest o mniej więcej połowę większe niż przed rewolucją przemysłową.Około jedną trzecią CO2 na świecie (ok. 10 gigaton CO2) wytwarzają Chiny, zamieszkiwane przez 1,4 miliarda mieszkańców. Drugim największym emitentem pozostają Stany Zjednoczone (329,5 miliona mieszkańców), które w 2019 roku z racji spalania paliw kopalnych wyemitowały 5,2 Gt CO2. W całej Unii Europejskiej w 2019 roku wyemitowano 2,9 Gt CO2, w Indiach - 2,6, Gt, w Rosji - 1,6 Gt, w Japonii 1,1 Gt.Źródło: Do Black