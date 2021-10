Żabka otwiera nowe samoobsługowe sklepy Żappka Store

Żappka Store jest już dostępna w czterech lokalizacjach.

Żappka Store - Poznań, dworzec PKP

Zakupy w Żappka Store

Żappka Store - Kraków, przejście podziemne Lubicz-Basztowa

Poznań – Międzynarodowe Targi Poznańskie, brama nr 8 od ulicy Głogowskiej

Poznań – Dworzec PKP, ul Dworcowa 1

Kraków – Przejście podziemne Lubicz-Basztowa

Warszawa – ul. Bracka 3

Aby zrealizować zakupy w Żappka Store niezbędny jest smartfon z zainstalowaną aplikacją żappka oraz aktywacja usługi Żappka Pay . Przed wejściem do Żappka Store aplikacja wygeneruje jednorazowy, przypisany do punktu kod QR, który należy zeskanować na czytniku przy drzwiach. Po zeskanowaniu kodu, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy będziemy już w środku, zakupy zajmą tylko chwilę – wystarczy wziąć z półki wybrane produkty i... wyjść.Zamontowany w Żappka Store system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. deep learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym sfinalizuje płatność za pomocą podpiętej do Żappka Pay karty płatniczej.Żabka podkreśla, że system nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.Źródło: Żabka Polska