US Air Force stworzyło sztuczną inteligencję do namierzania i likwidowania celów

Krok bliżej do autonomicznej broni.





Kill chain przy wykorzystaniu AI





fot. Jeremy Bezanger - Unsplash

SIły Powietrzne USA oficjalnie wspomniały o zdarzeniu testowym, w którym wykorzystano sztuczną inteligencję do identyfikacji celu oraz jego finalnej likwidacji. Uwagi tego typu zostały wygłoszone przez Franka Kendalla na konferencji Air, Space & Cyber w stanie Maryland podczas specjalnego spotkania.Amerykanie nie podali jednak żadnych dokładnych informacji na temat charakteru ćwiczeń - nie wiadomo więc, czy sztuczna inteligencja działała autonomicznie na specjalnie zaprojektowanym urządzeniu czy też wykorzystywała na przykład pilotowany samolot. Nie wspomniano również, czy same algorytmy były w stanie spowodować rzeczywiste “straty”, czy też wojsko testowało tylko i wyłącznie ich działania.Cały pomysł ma jednak działać w ramach konceptu “kill chain”. Co to oznacza?Kill chain to koncepcja wojskowa, która odnosi się do struktury ataku. Składa się ona z identyfikowania celu, rozmieszczenia sił, namierzenia celu i finalnie - decyzji o likwidacji lub zniszczeniu elementu wrogiej infrastruktury. Sztuczna inteligencja miałaby więc w tym przypadku przejąć kilka kluczowych elementów kill chain, między innymi w pełni autonomiczną identyfikację oraz wykonanie rozkazu związanego z potencjalną likwidacją celu.Siły Powietrzne USA po raz pierwszy miały wdrożyć algorytmy sztucznej inteligencji do działania operacyjnego. Zaletą systemu US Air Force ma być znaczne zmniejszenie pracochłonnych działań powiązanych z ręczną identyfikacją celów. AI ma także przyspieszyć podejmowanie decyzji.Rzecznik Sił Powietrznych USA, Jacob N. Bailey w wypowiedzi dla Air Force Magazine powiedział, iż algorytmy sztucznej inteligencji zostały zintegrowane z operacyjnymi procedurami wywiadu i działają w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji. Nie są one więc w żaden sposób ograniczone i mogą zostać wykorzystane praktycznie od razu.Departament Obrony USA przyznał jednak, że rozwijana technologia wymaga jeszcze dokładniejszego zbierania danych w celu ulepszenia zachowania samych algorytmów.Brzmi przerażająco.Źródło: Air Force Mag / fot. Michael Dziedzic - Unsplash