T-Mobile wyłącza sieć 3G. Pożegnajcie pasmo 2100 MHz

To musiało w końcu nastąpić.



Firma T-Mobile uznała, że w 2021 roku rezerwowanie pasma 2100 MHz dla sieci 3G jest czymś niedopuszczalnym. Większość Polaków korzysta już w końcu ze smartfonów obsługujących 4G (LTE), a część z nich kupiło już nawet telefony z 5G. W związku z tym fioletowy operator zakończył proces wyłączania sieci 3G na wszystkich częstotliwościach w tym paśmie.



T-Mobile wycofuje się z 3G

T-Mobile swoje plany dotyczące wyłączenia sieci 3G w Polsce ogłosiło jeszcze w 2020 roku. Powód jest prosty: telekom podaje, że zapotrzebowanie konsumentów na sieć trzeciej generacji nieustannie spada. VoLTE w tym roku według prognoz ma być odpowiedzialne za realizowanie ponad 50% wszystkich połączeń głosowych. W ostatnich latach sieć 3G pozostawała pusta.



Zwolnione częstotliwości przeznaczone zostały na usługi w technologii LTE, zwiększając w ten sposób pojemność sieci i średnie prędkości przesyłania danych. Efekt tych prac widoczny jest m.in. w comiesięcznych wynikach rankingów prędkości, w których od początku roku klienci T-Mobile osiągają coraz wyższe rezultaty.



"Optymalne wykorzystanie posiadanych częstotliwości jest kluczowe dla zapewnienia klientom oczekiwanej jakości usług. Realizacja tego projektu pozwoliła nam nie tylko utrzymać, a nawet podnieść średnie prędkości osiągane przez klientów i to pomimo stale rosnącego zapotrzebowania na usługi. Jednocześnie pozostawienie 3G na częstotliwościach 900 MHz gwarantuje odpowiednie zasoby sieciowe do obsłużenia klientów, którzy nadal korzystają z usług w tej technologii" - podsumowuje Petri Pehkonen, Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar Technologii i Innowacji.



Koniec 3G w T-Mobile w 2023 roku

Obecnie w sieci działa kilkadziesiąt stacji 3G 2100 MHz. T-Mobile zostawił je z uwagi na szczególne potrzeby w wybranych lokalizacjach Polski. Obecnie T-Mobile oferuje klientom w całym kraju dostęp do sieci 3G z wykorzystaniem częstotliwości 900 MHz, a całkowite wyłączenie sieci 3G planowane jest przez T-Mobile w 2023 roku.



Źródło: T-Mobile