Paczkomaty w końcu przyjazne niewysokim i niepełnosprawnym

Nareszcie..

Na czym polega Strefa Ułatwionego Dostępu w Paczkomatach?

"Od dłuższego czasu otrzymywaliśmy liczne prośby o wprowadzenie takiej dodatkowej funkcjonalności. Dzisiaj odpowiadamy na to zapotrzebowanie, wsłuchując się w głos naszych klientów. Przygotowaliśmy specjalną opcję w naszej aplikacji. Jestem pewien, że Strefa Ułatwionego Dostępu to nie tylko kolejne udogodnienie i realne podniesienie komfortu korzystania z Paczkomatów InPost – ale przede wszystkim dowód na to, jak elastyczne są nasze rozwiązania"

Trudno powiedzieć dlaczego stało się tak dopiero teraz, ale wybornie, że się stało. Firma InPost, operator popularnych Paczkomatów, poinformowała o uruchomieniu rozwiązania o nazwie. Stworzono je z myślą o osobach niewysokich oraz niepełnosprawnych, które mogą mieć problemy z wyjęciem paczek umieszczonych w wyżej położonych skrytkach.Strefa Ułatwionego Dostępu pozwala korzystać przy odbiorze paczek wyłącznie ze skrytek umiejscowionych na wysokości od 30 do 150 centymetrów. Opcję może aktywować odbiorca w aplikacji InPost Mobile . Dyspozycja wydawana osobno dla każdej z przesyłek może być złożona nie później niż z chwilą przekazania przesyłki do doręczenia.W aplikacji, w szczegółach przesyłki, przy pytaniu "Czy umieścić przesyłkę w Strefie Ułatwionego Dostępu?" należy wybrać "Aktywuj". Dzięki temu kurier wkładający paczki do Paczkomatu otrzyma informacje o konieczności umieszczenia paczki na odpowiedniej wysokości. O tym, czy dana paczka trafiła do Strefy Ułatwionego Dostępu użytkownik zostanie poinformowano mailowo oraz bezpośrednio w aplikacji.Realizacja dostawy do nisko położonych skrytek będzie możliwa tylko, jeśli będzie w nich miejsce. Jeśli nie, zostaną umieszczone w innych skrytkach. InPost zachęca do umożliwienie korzystania z opcji osobom najbardziej potrzebującym.– mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.Źródło: InPost