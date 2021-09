Ukryte funkcje w kasach samoobsługowych Biedronki. Mało kto o nich wie

Zaskocz siebie, a potem znajomych.



Robiąc zakupy w sklepach samoobsługowych często dążymy do tego, aby jak najszybciej włożyć potrzebne towary do koszyka, a następnie sprawnie za nie zapłacić. Od kilku lat w Polsce sporą popularnością cieszą się kasy samoobsługowe, które mają za zadanie poprawić komfort i tempo obsługi konsumentów. Korzystając z nich przeważnie zwracamy uwagę wyłącznie na podstawowe ich funkcje - skanowanie towarów i wybór metody płatności. Urządzenia te dysponują tymczasem znacznie większym wachlarzem opcji, niż wielu mogłoby się spodziewać.



Cztery ukryte funkcje kas samoobsługowych w Biedronce

Podchodząc do kas samoobsługowych w Biedronce konsumenci zerkają przede wszystkim w stronę ekranu. Tymczasem, tuż nad wagą, u dołu okna skanera, znajdują się cztery niewielkie ikony. Nigdy nie zwróciłeś na nie uwagi? Nie Ty jeden. Przyjmy się im bliżej, bowiem każdy może z nich korzystać.



Widziałeś kiedyś te przyciski dotykowe? Są na każdej kasie samoobsługowej w każdej Biedronce. | Źródło: zrzut ekranu z YouTube



1. Pierwsza ikona z lewej symbolizuje głośnik. Naciśnij go, a zwiększysz głośność powiadomień dźwiękowych, dobiegających z systemu nagłośnieniowego kasy. Klik i już. Od teraz nigdy nie przegapisz słynnego komunikatu "potrzebne informacje".



2. Drugi z przycisków to trójkąt z wykrzyknikiem. Jego wciśnięcie będzie sygnałem dla pracowników sklepu, aby podejść do konsumenta, który napotkał jakiegoś rodzaju błąd. Jednym słowem: potrzebujesz pomocy obsługi? Nie wahaj się z niego skorzystać.



3. Wiele osób zastanawia się jak zeskanować kartę Moja Biedronka w kasie samoobsługowej. Służy do tego trzeci z przycisków. Naciśnij go i przyłóż kartę lub ekran smartfona z kodem kreskowym z karty do skanera, aby odczytać jej numer i naliczyć ewentualne zniżki.



4. Czwarta z opcji daje możliwość tarowania wagi. Jeśli chcesz mieć gwarancję, że ta jest idealnie wytarowana i produkty zostaną prawidłowo zważone, naciśnij pierwszy przycisk z lewej, gdy na wadze nie są umieszczone żadne produkty.



I jak, korzystałeś kiedyś z któregoś z omówionych przycisków? Nie? Być może teraz zaczniesz. Przekaż ten wpis znajomym, którzy robią zakupy w Biedronce - na pewno się ucieszą.



Źródło: mat. własny