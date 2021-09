Amazon Astro to inteligentny robot-pupil rodem z filmów

Źródło: Amazon

Przegoni włamywaczy i przywiezie piwo

Amazon zaprezentował różne zastosowania robota i trzeba przyznać, że ma on naprawdę sporo do zaoferowania. Oprócz standardowych funkcji oferowanych przez asystenta Alexa, czyli obsługi głosowej połączeń i wiadomości, czy sterowania podłączonymi systemami smart home, może on też na przykład monitorować co dzieje się w domu, kiedy właściciel jest nieobecny i przesyłać na żywo obraz z kamery na jego smartfon. Astro automatycznie powiadomi użytkownika, jeśli ktoś zadzwoni do drzwi, pies stłucze wazon, albo w domu pojawi się nieznajomy. W tym ostatnim wypadku, robot może przykładowo aktywować alarm, który przegoni włamywaczy.Kiedy domownicy są na miejscu, robot może transportować niewielkie przedmioty po domu (na filmie promocyjnym jest to piwo), służyć jako ruchome centrum telekonferencyjne, czy nawiązywać proste towarzyskie interakcje.Kiedy w domu nie ma co robić, a bateria robota się wyczerpuje, ten automatycznie pojedzie do swojej stacji dokowania, przypominającej te, znane z automatycznych odkurzaczy i pójdzie na “drzemkę”.Wspomniałem na początku, że Amazon Astro kosztuje niecałe 1000 dolarów. Jest to jednak cena, która dotyczy egzemplarzy przedsprzedażowych, kupionych w tym roku. W przypadku dokonania późniejszego zakupu, będzie trzeba zapłacić już 1450 dolarów. Zamówienia można składać już teraz.Źródło: Amazon / fot. tyt. Amazon