Nowe dowody osobiste, nowe zabezpieczenia. Zobacz, co się zmieni 8 listopada

Od 27 lipca bieżącego roku nie da się już składać wniosków o nowy dowód osobisty online. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych wzorów dowodów, do wyrobienia których niezbędne jest pozyskanie odcisku palca jego posiadacza. Dziś dowiedzieliśmy się, że nowe dowody osobiste udostępniane będą już od 8 listopada. Spokojnie, nie trzeba wymieniać starych.- ogłosili we wtorek ministrowie Janusz Cieszyński i Paweł Szefernaker.Nowe dowody osobiste będą dostępne dla obywateli Polski powyżej 12 roku życia i miały ważność 10 lat. Opcjonalnie o dowód starać się mogą także rodzice młodszych dzieci - ich dowody pozbawione będą informacji o odcisku palca, a ich okres ważności wyniesie 5 lat. Druga cecha biometryczna (pierwszą był podpis) pojawi się na polskich dowodach osobistych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 roku.Janusz Cieszyński zapewnia, że sprzęt dostarczony do 2479 gmin w postaci 7450 skanerów jest w pełni bezpieczny.- powiedział.- dodał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.W drugiej połowie października rozdystrybuowanych zostanie dodatkowo 335 stacji mobilnych, umożliwiających skanowanie odcisku palca wnioskodawcy poza urzędem gminy.- powiedział Szafernaker.Odcisk palca w warstwie cyfrowej dowodu to nie jedyna nowość. Dowody osobiste zmienią swą szatę graficzną - pojawi się chociażby oznaczenie państwa członkowskiego UE na tle flagi Unii Europejskiej.Źródło: Cyfryzacja KPRM