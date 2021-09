NASA chce, abyś zaprojektował busa dla astronautów

Będzie to pojazd o niemałym znaczeniu.

W 2011 roku NASA zakończyła swój program załogowych lotów kosmicznych realizowany od 1981 roku - Space Transportation System (STS). Wahadłowiec Atlantis nie był wówczas ostatnim pojazdem, który został wycofany z użytku. Ten zaszczyt przypadł tak zwanemu Astrovanowi – zmodyfikowanemu kamperowi firmy Airstream, który po lądowaniu przetransportował załogę wahadłowca do jednego z budynków Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy’ego.Teraz NASA pragnie znaleźć następcę Astrovana – następcę, który znajdzie zastosowanie podczas programu Artemis. Agencja właśnie zorganizowała konkurs na zaprojektowanie go. Zwycięzcy NASA przyzna kontrakt na budowę pojazdu.Przez 27 lat Astrovan przewoził załogi astronautów NASA z przebieralni, w której wkładali skafandry kosmiczne, na platformę startową oraz z miejsca lądowania do budynku Manned Spacecraft Operations Building (znanego dziś jako Neil Armstrong Operations and Checkout Building) na terenie Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy’ego. Co roku pokonywał on około 1600 kilometrów. Cóż, był to pojazd doprawdy kultowy., powiedział na temat Astrovana astronauta Doug Hurley.

Astrovan – widok z lotu ptaka. | Źródło: NASA/Jim Grossmann

Nowy Astrovan, czyli Artemis Crew Transportation Vehicle

Wnętrze słynnego Astrovana. | Źródło: NASA/Kim Shiflett

Zgodnie z planem już w 2023 lub 2023 roku NASA zamierza zrealizować pierwszą załogową misję programu Artemis – Artemis II. W jej ramach na pokładzie kapsuły Orion astronauci zbliżą się do Księżyca i wrócą na Ziemię. W związku z tym agencja potrzebuje nowego Astrovana.Osoby i podmioty, które podejmą się próby stworzenia następcy Astrovana, muszą spełnić cały szereg wymagań agencji. Następca ten, znany póki co jako Artemis Crew Transportation Vehicle (CTV), musi przede wszystkim swoim wyglądem prezentować, że jest częścią programu Artemis. Musi on być też zdolny do bezpiecznego transportowania astronautów i innych przedstawicieli personelu NASA.CTV ma pomieścić co najmniej siedmiu pasażerów, a w tym czterech w pełni wyposażonych astronautów. Kierowca nie jest zaliczany do tego grona. Pojazd musi mieć drzwi na tyle szerokie, aby astronauci bez problemu się w nich mieścili, a jego przestrzeń bagażowa musi być na tyle duża, aby móc umieścić w niej nawet sześć dużych toreb ze sprzętem oraz jednostki chłodzące skafandrów astronautów.NASA jest zainteresowana pojazdami należącymi do trzech kategorii. Będzie ona akceptować zarówno te zbudowane od podstaw, zmodyfikowane pojazdy użytkowe, jak i odnowioną wersję Astrovana. Co jednak istotne, CTV musi być pojazdem elektrycznym. Biorąc to pod uwagę, jestem ciekawa, czy w konkursie agencji weźmie udział Tesla.Potencjalni aplikanci mają miesiąc na wyrażenie zainteresowania konkursem NASA. Jak to zrobić? NASA podzieliła się instrukcją pod tym adresem . Niestety, stworzenie dla agencji omawianego pojazdu będzie przedsięwzięciem na 99% zbyt wymagającym dla jednej osoby. Dlatego też o kontrakt z pewnością w zdecydowanej większości będą walczyć całe przedsiębiorstwa.Źródło: NASA, fot. tyt. NASA/Kim Shiflett