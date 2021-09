Wielka Brytania chce stać się potęgą AI

Co zrobi w tym kierunku?





Wielka Brytania stawia na sztuczną inteligencję





fot. Aron van den Pol - Unsplash

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował swój 10-letni plan uczynienia kraju prawdziwym supermocarstwem w zakresie sztucznej inteligencji. W ten sposób Wielka Brytania niejako rzuca rękawice Chinom oraz Stanom Zjednoczonym. “National Articial Intelligence Strategy” to plan, który zakłada zwiększenie wykorzystania specjalnie zaprojektowanych algorytmów w krajowych przedsiębiorstwach.I nie tylko.W oficjalnym oświadczeniu dotyczącym wspomnianego planu możemy przeczytać, iż Wielka Brytania kładzie podwaliny pod rozwój AI na kolejne dziesięć lat do przodu. Brytyjczycy chcą wykorzystać pełen potencjał sztucznej inteligencji i sprawić, iż będzie ona odgrywała kluczową rolę w rozwoju wielu sektorów gospodarki.Nowy plan obejmuje szereg programów oraz inicjatyw - wśród nich znalazły się także granty na badania naukowe, które mają ulepszać i optymalizować konkretne technologie. Wielka Brytania zakłada, że centrum sztucznej inteligencji stanie się Londyn. Tego można było się jednak spodziewać.Oprócz samego rozwoju algorytmów, Wielka Brytania chce także edukować społeczeństwo w zakresie AI oraz zwracać uwagę na bezpieczne wykorzystanie powstających technologii. Według danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w latach 1998-2017 USA złożyło najwięcej wniosków patentowych związanych z AI niż jakikolwiek inny kraj. Na drugim miejscu znalazły się Chiny z ilością patentów na poziomie 41000. Wielka Brytania zajęła dalsze miejsce z ilością wniosków na poziomie… 2000. To tylko pokazuje jaka przepaść dzieli Brytyjczyków w konkurencji z USA i Chinami. Przynajmniej na ten moment.Były dyrektor generalny Google Eric Schmidt przekazał, iż Chiny dążą do prawdziwej dominacji w zakresie wykorzystania AI, a także samych innowacji powiązanych bezpośrednio ze sztuczną inteligencją.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko obserwować tę sytuację i czekać na to, jaki dokładnie krok wykonają Brytyjczycy w zakresie nowych pomysłów oraz realnego wykorzystania potencjału opisywanej technologii.Jedno jest pewne: będzie się działo.Źródło: gov.uk / fot. Giammarco - Unsplash.com