Wkrótce na biegun północny polecisz sterowcem, o ile Cię na to stać

Skusisz się?

Sterowcem nad Arktykę

W latach 20. i 30. XX wieku sterowce były powszechnie wykorzystywanym środkiem transportu. To zmieniło się, gdy doszło do katastrofy Hindenburga. Hindenburg był największym sterowcem pasażerskim w historii, ale 6 maja 1937 roku spłonął podczas cumowania na lotnisku, doprowadzając do śmierci 12 pasażerów, 22 członków załogi oraz 1 członka załogi naziemnej.Wygląda, na to, że obecnie mamy do czynienia z powrotem pasażerskich sterowców do łask. Niedawno nad Polską przeleciały sterowce Goodyear Blimp oraz ZF Zeppelin , a teraz pewna szwedzka firma oświadczyła światu, że zamierza realizować z użyciem sterowców loty nad biegun północny.Wspomniana firma to OceanSky Cruises. Jej luksusowe sterowce mają zacząć transportować pierwszych pasażerów na biegun północny w 2023 roku. Tak jak inne współczesne sterowce, będą one wypełnione helem, czyli gazem niepalnym i bezpiecznym. Dla porównania, Hindenburg był wypełniony… wodorem.Każdy lot na biegun północy realizowany przez OceanSky Cruises ma mieć swój początek na archipelagu Svalbard. Lot na biegun i z powrotem ma trwać aż 38 godzin, jednak powinien być on lotem bardzo przyjemnym. To dlatego, że gondola sterowca ma zawierać 8 dwuosobowych kabin, z których każda będzie charakteryzować się powierzchnią 10 metrów kwadratowych i zawierać panoramiczne okna, prywatną ubikację, a nawet garderobę. W związku z tym firma porównuje swój sterowiec do luksusowego jachtu.