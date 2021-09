Najbielsza farba światła może ocalić planetę. Odbija aż 98,1% światła

Farba, która znalazła się w Księdze Rekordów Guinnessa.

Rezultat lat pracy

„Gdy rozpoczęliśmy ten projekt około siedem lat temu, zrobiliśmy to z myślą o oszczędzaniu energii i walce ze zmianami klimatu.”

Farba zamiast klimatyzacji

Budynki pomalowane na białe z reguły wyglądają nudno, nieprawdaż? To powiedziawszy, wygląda na to, że takie budynki mogą pomóc nam ocalić planetę przed katastrofalnymi skutkami zmian klimatu. Uczeni z Uniwersytetu Purdue opracowali bowiem farbę tak białą, że ta odbija aż 98,1% światła słonecznego. Właśnie trafiła ona do Księgi Rekordów Guinnessa.Badacze z Uniwersytetu Purdue pracują nad farbami nie od dziś. W ubiegłym roku zaprezentowali oni białą farbę odbijającą 95,5 procenta docierającego do niej światła. Farba odbijająca 98,1% światła jest jej ulepszoną wersją i stanowi zwieńczenie dotychczasowych wysiłków.W jaki sposób uczonym udało się stworzyć farbę, która jest w stanie rozpraszać aż 98,1% światła? Skutecznym trikiem okazało się zastosowanie dużych ilości związku zwanego siarczanem baru. Siarczan baru na co dzień wykorzystywany jest między innymi kosmetykach, papierze fotograficznym czy jako środek kontrastowy przy prześwietleniach przewodu pokarmowego.Co istotne, badacze zastosowali w swojej farbie siarczan baru w formie cząsteczek o różnych rozmiarach. Szeroki zakres rozmiarów cząsteczek pomaga rozpraszać więcej długości fal światła, a w efekcie więcej światła ogółem.Po co uczeni z Uniwersytetu Purdue stworzyli ultra białą farbę? Z pewnością nie dla samego rekordu Guinnessa. Budynki pokryte taką farbą pozwoliłyby ograniczyć latem użycie urządzeń i systemów klimatyzujących. W rezultacie umożliwiałyby one oszczędzanie znacznych ilości energii elektrycznej., powiedział Xiulin Ruan, profesor inżynierii mechanicznej z Uniwersytetu Purdue.Typowa, komercyjnie dostępna biała farba mimo wszystko ogrzewa się pod wpływem światła słonecznego. To dlatego, że odbija do 90% tego światła. Nowa farba z Uniwersytetu Purdue podobno jest zaś zdolna do utrzymywania temperatury niższej niż otoczenie. Jak twierdzą badacze, gdyby pomalować nią dach o powierzchni około 90 metrów kwadratowych, generowała by moc chłodzącą o równowartości 10 kilowatów.