Zasilany w pełni energią słoneczną samobieżny dom rusza w Europę

Mobilny dom z Holandii rusza na podbój Europy

Czy przyszłością motoryzacji jest energia elektryczna lub wodór? Trudno stwierdzić to w sposób jednoznaczny, ale pewnym jest to, że nie są nią paliwa konwencjonalne. Na całym świecie opracowuje się z tego powodu przeróżne rozwiązania mające na celu pomóc w przyszłości zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Jako ciekawostkę na ten moment należy traktować projekty samochodów zasilanych energią słoneczną. Holendrzy poszli z tym pomysłem o krok dalej, prezentując... mobilny dom z tego rodzaju napędem. Na dniach wyruszy na europejskie drogi.Już tym tygodniu w podróż po Europie wyruszy zasilany w pełni energią słoneczną dom mobilny. Pojazd Stella Vita, stworzony przez Solar Team Eindhoven, dzięki umieszczonym na dachu panelom w słoneczny dzień może przejechać nawet 730 kilometrów. Mobilny dom odbędzie podróż o długości 3000 kilometrów z Holandii na krańce południowej Hiszpanii, wioząc na swoim pokładzie uczniów, którzy przyczynili się do jego powstania.