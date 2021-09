Nadchodzą futurystyczne bombowce B-21 Stealth

Ogłasza amerykańskie wojsko.





Bombowiec z przyszłości





fot. USAF

Amerykańskie wojsko przygotowuje się do operacyjnego wdrożenia swojego nowego bombowca - B-21 Stealth. Samoloty mają być gotowe, jednak nie zostały one jeszcze zauważone w bazie Sił Powietrznych Edwards w Kalifornii.Wygląda na to, że nastąpił szybki postęp względem konstruowania opisywanych bombowców nowej generacji. Pierwszy planowany lot odbędzie się bowiem w 2022 roku. Obecnie Amerykanie kończą montaż pięciu sztuk B-21 Stealth.Pomysł na bombowiec nowej generacji był realizowany w kuluarach od wielu lat. Przetarg na stworzenie całego pomysłu wygrał nikt inny, jak firma Northrop Grumman. Według serwisu The Drive, pięć samolotów znajduje się obecnie w końcowej fazie montażu. Dalej nie wiadomo jednak, ile z nich wejdzie do czynnej służby oraz czy Amerykanie będą zamawiali kolejne sztuki.Poza kilkoma wizualizacjami, które zostały udostępnione na przestrzeni ostatnich miesięcy o B-21 Stealth nie wiadomo zbyt wiele. Pewnym jest, iż sprzęt będzie korzystał z najbardziej zaawansowanych technologii pozwalających na uniknięcie wykrycia przez radary. Oczekuje się, że bombowce B-21 Stealth zastąpią modele takie, jak B-1 oraz B-2, które zostały wprowadzone do służby w latach 90 ubiegłego wieku.Na swojej stronie internetowej Northrop Grumman wspomina, iż tylko 10 procent wszystkich amerykańskich bombowców posiada obecnie zdolność do penetracji zaawansowanej obrony przeciwlotniczej przeciwnika. To wkrótce ma się zmienić. Oczywiście za sprawą konstrukcji B-21 Stealth.Analitycy zwracają uwagę, iż same samoloty będą charakteryzowały się większą ładownością od swoich poprzedników, lepszym zasięgiem, a także większymi możliwościami komunikacyjnymi. Nie ma co się temu dziwić. Od lat 90 ubiegłego wieku technologia poszła bardzo do przodu.B-21 Stealth mają być nawet lepsze od obecnie wykorzystywanych B-52. Czy to im się uda? Tego dowiemy się zapewne, kiedy Amerykanie będą chcieli ujawnić jeszcze więcej ze swoich tajemnic dotyczących nowych samolotów.Źródło: TheDrive / fot. USAF