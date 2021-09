Rolls-Royce pokazał swój elektryczny samolot

Konstrukcja wzbiła się w powietrze.





Rolls-Royce się chwali

Rolls-Royce zakończył z powodzeniem lot swojego pełnoprawnego samolotu elektrycznego. Samolot wystartował z Boscombe Down, siedziby Ministerstwa Obrony w WIelkiej Brytanii i przebywał w powietrzu przez 15 minut. To sukces producenta, który rozwijał wspomniany projekt od co najmniej roku oraz kolejny krok w kierunku rozwoju regionalnych samolotów elektrycznych.Jak to się udało?Rolls-Royce już jakiś czas temu zobowiązał się do produkcji silników kompatybilnych z biopaliwami (do 2023 roku) oraz produktów, które pozwolą osiągnąć zerową wartość emisji dwutlenku węgla - w tym wypadku do 2030 roku. Firma produkuje obecnie najmocniejszy generator hybrydowy w swoim portfolio, a w tle rozwija także silnik do większych samolotów, który pozwoli na obniżenie emisji spalin o 25 procent względem konwencjonalnych rozwiązań.Rolls-Royce nawiązał także współpracę ze startupem lotniczym Electroflight. Ta współpraca ma pozwolić na skonstruowanie najszybszego samolotu elektrycznego na świecie.Póki co, dziewiczy lot testowy nowego samolotu Rolls-Royce’a był napędzany elektrycznym układem o mocy 500KM (400kW). Firma pochwaliła się, iż to najbardziej energochłonny zestaw akumulatorów jaki kiedykolwiek stworzono z myślą o samolotach. Obecnie przedsiębiorstwo skupia się na tym, aby w ciągu najbliższych miesięcy móc zmodyfikować swój układ elektryczny - tym samym osiągając rekord prędkości elektrycznego samolotu. Rolls-Royce chce, aby jego konstrukcja pozwoliła na lot z prędkością około 480 kilometrów na godzinę.Oprócz samego rekordu, Brytyjczycy współpracują z norweskimi liniami lotniczymi. Celem jest wprowadzenie do regularnej eksploatacji całkowicie elektrycznego samolotu, który mógłby zabrać pasażerów na maksymalną odległość około 814 kilometrów. Rolls-Royce ściga się więc z konkurencją (w postaci chociażby Airbusa), która bardzo mocno pracuje nad nową generacją elektrycznych, regionalnych samolotów.Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko obserwować te wszystkie zmagania.Źródło: Rolls-Royce / fot. Rolls-Royce