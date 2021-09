Jesteśmy zgubieni. Maszyny zastąpią nam partnerów, a my na to przystaniemy

Przyszłość rysuje się ciekawie.

Badanie poświęcone odczuciom wobec SI

Niektóre z wyników badania przeprowadzonego przez Tidio | Źródło: Tidio

Miłość, seks i roboty

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że w przyszłości roboty znacznie zyskają na znaczeniu. Od dawna przewiduje się, że te zastąpią ludzi w wielu zawodach. Nie należy nad tym jednak rozpaczać, albowiem zjawisko to spowoduje jednocześnie utworzenie zupełnie nowych miejsc pracy. W końcu, ktoś te wszystkie roboty będzie musiał projektować, budować, a potem czuwać nad ich sprawnością. Nieco bardziej niepokojące jest to, że maszyny mogą zastąpić nas w nieco bardziej intymnych kwestiach.Tidio, firma będąca dostawcą rozwiązań ułatwiającą przedsiębiorstwom komunikację z klientami, przeprowadziła wśród 1200 osób badanie, które miało na celu poznanie nastawienia internautów względem sztucznej inteligencji oraz ich przewidywań względem robotów na przyszłości. Jak prezentują się jego rezultaty?Z badania wyciągnięto wiele ciekawych wniosków. Pokazało ono, że 69% absolwentów uczelni wyższych wierzy, że sztuczna inteligencja może w ciągu kilku lat przejąć ich pracę i zniwelować jej znaczenie do zera, ponad 60% respondentów z miłą chęcią korzystałoby z autonomicznych taksówek podczas dużego ruchu ulicznego, a ponad 78% jest przekonanych, że sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana do szerzenia dezinformacji. Z drugiej strony, ponad 45% osób byłoby zadowolonych, gdyby sztuczna inteligencja przejęła kontrolę nad ekonomią.Szczególnie interesującą badania były odpowiedzi respondentów na pytania związane z robotami i… miłością. Firma Tidio dowiedziała się, że około 42% osób byłoby skłonnych uprawiać seks z robotem. Nie dziwi fakt, że zdecydowanie bardziej pomysł ten podoba się mężczyznom (48%), niż kobietom. Spośród kobiet tylko 33 procent wzięłoby udział w stosunku z maszyną.Badacze zapytali się internautów nawet o to, czy istnieje szansa, że utworzyliby z robotem związek. Aż 39% osób stwierdziło, że byłyby na taki związek otwarte. I w tej kwestii mężczyźni przeważali nad kobietami. 43 mężczyzn mogłoby mieć partnera w postaci maszyny i zaledwie 33 procent kobiet. Ciekawe, jak byłoby w rzeczywistości. W końcu, mało która kobieta przyznaje się do oglądania pornografii.Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy badania Tidio posiadają bardziej pozytywne nastawienie względem sztucznej inteligencji, niż można się było spodziewać. 78% respondentów nie miałoby nic przeciwko sztucznej inteligencji, która sprzątałaby ich dom, 70% przeciwko sztucznej inteligencji przygotowującej ich posiłki, a 68% przeciwko sztucznej inteligencji, która planowałaby ich budżet i opłacała za nich podatki. W bardziej ryzykownych sprawach też jest całkiem nieźle. 52% badanych zgodziłoby się na to, by robot na nich operował, a 57% na to, aby sztuczna inteligencja pełniła funkcję kontrolera lotów.Cóż, wygląda na to, że pary robotów i ludzi prędzej czy później staną się rzeczywistością. Jak takie związki miałyby wyglądać? Tę ideę świetnie przedstawił film Her. A jak Ty się na coś takiego zapatrujesz? Chciałbyś, aby Twoim partnerem był nie człowiek, a robot? Z jednej strony – czemu nie. Z drugiej, filmy takie jak Matrix i Ex Machina pokazują, że maszyny dla własnego bezpieczeństwa niekoniecznie warto obdarzać zbyt dużym zaufaniem.Źródło: Tidio / fot. tyt. Canva